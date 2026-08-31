El diputado de Fuerza Popular, Javier Castro Cruz, no solo registra hasta 10 sentencias por injuria, calumnia y difamación, sino que también es acusado por usar el despacho congresal para atender audiencias de procesos judiciales particulares.

Según reveló el dominical de Panorama, Castro Cruz en su hoja de vida consignó nueve sentencias firmes hasta el año 2018 por delitos de injuria, calumnia y difamación, además de procesos en materia de familia relacionados con obligación de dar suma de dinero por alimentos.

DÉCIMA SENTENCIA

Sumado a ello, la décima en su haber fue dictada en marzo de este año, en plena campaña electoral, por el delito de difamación agravada, en un proceso iniciado por su propia exabogada, Gabriela Vidarte.

Según la denunciante, Javier Castro habría afirmado en un programa radial que le falsificaron su huella digital, su firma y otros documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para poder renunciar al partido Acción Popular.

“Me dice: “¿Sabe qué, doctora?, yo tengo un entrampamiento legal; ahorita estoy en un partido del que no me puedo desafiliar, cinco abogados no han podido. Si usted me desafilia, yo le apoyo con la difusión en la radio con su partido. Nunca me dijo que él ya había hecho un acuerdo con Acción Popular y, bueno, a las finales, apareció desafiliado”, indicó la letrada.

DESPACHO CONGRESAL

Con esta décima sentencia en su contra, Castro Cruz se encuentra actualmente en proceso de apelación. El martes 19 de agosto, cuando era congresista, también estaba siendo procesado y desde el despacho congresal atendió dicha audiencia.

Asimismo, durante la semana de representación parlamentaria, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, le recordó públicamente el historial de condenas que mantiene.

DIPUTADO RESPONDE

Consultado sobre el uso de instalaciones del Congreso para sus procesos personales, el diputado señaló que tomará las previsiones necesarias para desarrollar su proceso judicial en un estudio jurídico particular.

“Voy a tomar las previsiones del caso para desarrollar mi proceso en un estudio jurídico particular y voy a tratar de estar en el horario que no me interrumpa mi labor fiscalizadora y congresal. Yo sé que usar las instalaciones del Estado no es correcto”, expresó Javier Cruz, quien aseguró tener el respaldo del fujimorismo.