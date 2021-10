Richard Rojas, embajador del Perú en Venezuela, afirmó ante el Poder Judicial que el pedido de impedimento de salida del país en su contra es un exceso que atenta contra su derecho a trabajar.

“Mi persona es respetuosa de la ley pero esa solicitud del fiscal creo que es excesiva, innecesaria y perjudica mis derechos, tanto laborales como persona”, aseguró cuando el juez a cargo de evaluar el pedido fiscal le otorgó la palabra.

Rojas señaló que el Ministerio Público está pretendiendo poner requisitos previos a una “encargatura política” que le corresponde al presidente de la República, Pedro Castillo, quien fue el encargado de nombrarlo como representante del Perú ante Venezuela.

“Desde mi persona estoy presto para apoyar en todas las investigaciones. Es más, para evitar la no notificación en su momento, hice un cambio domiciliario de mi oficina a mi vivienda, por eso las notificaciones [...] se han recibido en su momento y las veces que la fiscalía necesite mi presencia, estoy presto a apoyar”, añadió el investigado.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos quien solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Rojas García, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

A Richard Rojas se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la pasada campaña presidencial del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

Cabe recordar que, este martes, Rojas comentó que él cancelaría su nombramiento como embajador si el Ministerio Público lo requería.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

La Cancillería confirmó el último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima y uno de los implicados en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

Al concluir la audiencia, el juez John Pillaca anunció que determinará si atiende o no el pedido de impedimento de salida del país en el plazo de ley.

