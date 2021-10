El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional verá este miércoles 20 la audiencia de impedimento de salida del país por 12 meses contra Richard Rojas, sindicado operador de Vladimir Cerrón y recientemente designado embajador de Perú en Venezuela.

La audiencia, prevista para hoy al mediodía, fue suspendida para mañana a las 10:00 horas luego de que el abogado de Rojas García solicitara la reprogramación de la misma para preparar la defensa de su patrocinado.

Según explicó el letrado, recién ayer, lunes 18 de octubre, a las 18:31 horas fue notificado del requerimiento fiscal de impedimento de salida del país.

Por ello, a fin de garantizar el derecho de defensa del investigado, el juez Jhon Pillaca Valdez suspendió la audiencia hasta mañana miércoles 20 de octubre.

#Ahora. Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realiza audiencia de pedido de impedimento de salida del país formulada por la Fiscalía contra #RichardRojasGarcía, investigado por el delito de lavado de activos. https://t.co/UhH3yyT0at — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 19, 2021

A fin de garantizar el derecho de defensa del investigado, el juez Jhon Pillaca Valdez suspendió la audiencia hasta mañana miércoles 20 de octubre de 2021 a las 10:00 h. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 19, 2021

Fue la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos quien solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Rojas García, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

A Richard Rojas se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la pasada campaña presidencial del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

Rojas, sindicado por el Ministerio Público como hombre de confianza de Vladimir Cerrón en el caso Los Dinámicos del Centro, aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

La Cancillería confirmó el último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima y uno de los implicados en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

VIDEO RECOMENDADO

Mirtha Vásquez buscará acercamiento con bancadas: “Asamblea Constituyente no es prioridad” (VIDEO)