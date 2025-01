El congresista Roberto Chiabra expresó su rechazo a la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra él y otros diez legisladores, relacionada con la aprobación de un dictamen en la Comisión de Defensa del Parlamento que beneficia a pensionistas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de su cuenta en X, Chiabra defendió la Ley 31473, norma que permite a jubilados de las FF.AA. y PNP percibir simultáneamente una pensión de jubilación y un sueldo del Estado.

Según el legislador, esta legislación fue aprobada en beneficio de miles de pensionistas y no constituye irregularidad alguna.

La denuncia presentada por el Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público argumenta que la aprobación del dictamen posibilitó que Chiabra y otros congresistas, como José Williams, José Cueto, Jorge Montoya y Alfredo Azurín, cobren tanto su remuneración como parlamentarios como su pensión por haber sido miembros de las FF.AA. o PNP. Esto, según la Fiscalía, configuraría el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El abogado de Chiabra y Williams, Aníbal Quiroga, calificó la denuncia como una “barbaridad jurídica”. En declaraciones a RPP, sostuvo que no existe doble remuneración, ya que la pensión no equivale a un salario y, por lo tanto, los pensionistas no son considerados funcionarios públicos.

“Decir pensión y remuneración es hacer una analogía que no existe en la ley y constituye una barbaridad”, afirmó, citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que distingue entre ambos conceptos.