En el programa de debates de diario Correo ‘Conoce a tu candidato’, Roberto Sánchez, quien postula al Congreso con el número 1 por Juntos por el Perú, se enfrentó a Mauricio Mulder, también candidato en las próximas Elecciones 2020 con el número 1 por el APRA.

En este último debate que se transmitió a través del facebook live de diario Correo ad portas de las Elecciones Congresales 2020 se abordó los temas de inmunidad parlamentaria y decretos de urgencia.

Respecto al primer punto, el candidato Roberto Sánchez se mostró a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria y puso como ejemplo al Equipo Especial Lava Jato, quienes no cuentan con ninguna inmunidad y para él realizan la misma labor de investigación.

“Siendo la corrupción el flagelo que vive el país no solamente, pero más crudamente en estos últimos 30 años, nosotros creemos que no es posible mantener la inmunidad parlamentaria que ha servido para protegerse de la justicia. La justicia debe de sancionar al corrupto, necesitamos que la gente afronte, se ponga a derecho, no evada la justicia, por eso nosotros creemos que la inmunidad parlamentaria debe desaparecer por completo”, manifestó el número 1 de Juntos por el Perú.

“Salud y educación son la principal necesidad del país”

Sobre los decretos de urgencia que ha promulgado el Ejecutivo, Roberto Sánchez señaló que se debe revisar la asignación presupuestal del 2020 para la salud y la educación, así como la inversión en los microempresarios.

“El primer decreto que hay que revisar es el que tiene que ver con la asignación presupuestal del 2020 para la salud y la educación, porque hoy la salud y la educación son realmente la principal necesidad del país. El aseguramiento universal es muy importante; sin embargo, solamente se ha aumentado apenas a 5%. Creemos que debe de revisarse para poder duplicar ese presupuesto, la salud es prioridad, con la educación no se juega”, manifestó el candidato.

Entre otra de sus propuestas también sostuvo que el decreto 03-2020 debe ser reevaluado "porque tenemos que invertir no en los grandes monopolios, sino en los microempresarios y comerciantes del Perú”.