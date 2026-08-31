El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que los recursos recolectados mediante Yape después de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no correspondieron a aportes de campaña. Según explicó, el dinero fue declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales y utilizado para cubrir tasas relacionadas con los recursos presentados después de los comicios.

Sánchez se refirió al destino de estos fondos durante una consulta realizada por Cuarto Poder. El líder de Juntos por el Perú aclaró esta situación luego de que se cuestionara que el monto recaudado por la agrupación no apareciera en los reportes de ingresos de campaña entregados al organismo electoral.

Aclara destino de los fondos

El ex candidato sostuvo que el dinero ingresó para cubrir los pagos asociados a los recursos electorales presentados por Juntos por el Perú tras la segunda vuelta. Precisó que la tesorera de la organización fue quien realizó la rendición correspondiente ante la ONPE.

Sánchez explicó que la totalidad de los recursos fue utilizada para pagar las tasas exigidas por los trámites electorales. Sobre este punto, sostuvo que la organización ya había cumplido con informar el movimiento de esos fondos.

“Ya está rendido ya. La ONPE ha hecho una acción correspondiente a que eso no era un aporte para campaña (…) Esos fondos ya se rindieron porque si entró A, todo se ha gastado en tasas para pago de apelaciones”, indicó.

El dirigente también atribuyó la presentación de la información financiera a la responsable de la tesorería de Juntos por el Perú. Señaló que dicha funcionaria tiene a su cargo la rendición de los recursos ante las autoridades electorales.

“Ese informe lo ha rendido a ONPE la tesorera del partido y no hay ningún inconveniente. La responsable de tesorería ha rendido, porque todo eso ha sido para pago de tasas. Es la responsable legal”, aseguró.

¿Cuánto dinero recaudó Juntos por el Perú?

La agrupación informó en junio que había recolectado S/787.599 mediante aportes de ciudadanos después de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La propia tesorera del partido, Luzmila Ayay, dio cuenta de ese monto durante una conferencia de prensa realizada el 18 de junio.

De acuerdo con lo señalado entonces, los recursos permitieron cubrir 744 tasas electorales correspondientes a la presentación de solicitudes de nulidad y recursos vinculados con actas observadas. Ninguno de esos pedidos terminó favoreciendo a Roberto Sánchez.

Los cuestionamientos surgieron luego de la revisión de los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. En esos documentos, la campaña presidencial de Sánchez registró ingresos por S/194.030,27 y consignó aportes en especie, sin declarar ingresos en efectivo durante la campaña.

El monto recaudado después de la segunda vuelta no figuraba en esos reportes como parte de los ingresos registrados durante la campaña. Sánchez sostuvo que esos recursos tenían una finalidad distinta y negó que correspondieran a financiamiento privado de una candidatura.

Al ser consultado sobre la transparencia de la rendición, el ex candidato diferenció los aportes privados realizados durante una campaña de los recursos recolectados posteriormente. En ese contexto, señaló que el dinero obtenido después del balotaje no constituía un fondo público.

“El financiamiento privado es el aporte que hace a veces a un candidato y eso no es fondo público”, reiteró.