El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que no cierra la posibilidad de sostener una conversación con el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en medio del proceso electoral aún en curso. Sus declaraciones se producen mientras se define el pase a la segunda vuelta y en un contexto en el que su posición sobre la permanencia del funcionario ha mostrado matices frente a lo expresado durante la campaña.

Durante una conferencia de prensa, el aspirante presidencial fue consultado sobre recientes comentarios de Velarde respecto a su eventual continuidad en el cargo. En ese marco, dejó abierta la opción de un acercamiento en los próximos días como parte de un eventual diálogo institucional.

“Hay una invitación en off que ha hecho el señor Velarde y nosotros también somos capaces de tomar, prontamente, un café de Quillabamba…”, manifestó.

El líder de Juntos por el Perú también precisó que su agrupación política no contempla afectar la autonomía del Banco Central de Reserva. Indicó que este principio forma parte de una política de Estado que consideran necesaria para el manejo económico del país.

A pesar de ello, evitó confirmar si mantendría a Velarde al frente de la entidad en caso de llegar al Gobierno. Señaló que su propuesta busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con las necesidades de la economía interna.

“Estamos dispuestos a conversar y ver, porque la política de Estado, la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central de Reserva es más importante que el individuo”, expresó.

Evita adelantar decisión sobre continuidad

Frente a los cuestionamientos sobre una eventual destitución del actual presidente del BCR, el candidato prefirió no adelantar decisiones. Indicó que primero esperará el desarrollo del proceso electoral antes de definir una postura final.

“Vamos a resolver la primera vuelta, pasar la segunda vuelta, ganar y ahí nosotros referir cuál es una nuestra sentir”, sostuvo.

Como se recuerda, tras la primera vuelta electoral, Sánchez expresó sus intenciones de retirar de su cargo al presidente del BCR de ganar las elecciones. El postulante, cuestionó la gestión del funcionario y a su relación con el sector empresarial.

“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar porque es usted una vergüenza, solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a empresas transnacionales”, afirmó.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 93.8 por ciento de actas contabilizadas, Sánchez se ubica en el segundo puesto. El candidato acumula 1 millón 900 mil 198 votos y mantiene una diferencia de 15 471 votos sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.