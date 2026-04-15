Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, se pronunció tras los últimos avances de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ubican el conteo de actas en 82.455%.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a la comunidad internacional, Sánchez hizo un llamado a la calma y la serenidad, y remarcó que su organización política continuará el proceso con tranquilidad conforme se vayan consolidando los resultados oficiales de las elecciones del 12 de abril de 2026.

Sánchez enfatizó que el respeto a la democracia implica aceptar de manera estricta la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. “Ser demócrata significa aceptar el voto expresado. Nos comprometemos como corresponde a aceptar los resultados”, manifestó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversas fuerzas políticas vienen siguiendo de cerca los márgenes ajustados que definirán a los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Para asegurar la transparencia del proceso, Roberto Sánchez señaló que su organización política dispone de un centro de cómputo propio, conformado por ingenieros de sistemas y técnicos especializados. De acuerdo con el candidato, este equipo realiza un monitoreo paralelo que permite contar con un “100 por 100 de detalle” del avance de cada acta procesada. A ello se suma el trabajo de sus personeros, acreditados en cada Jurado Electoral Especial (JEE) del país, para atender cualquier incidencia en la etapa final del escrutinio.

“Estamos con esa tranquilidad, con esa serenidad”, afirmó el candidato, al señalar que la presencia de sus delegados ante los organismos electorales busca brindar seguridad tanto a sus simpatizantes como a los observadores internacionales que siguen de cerca el proceso electoral peruano.