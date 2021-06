La congresista de la bancada Frente Amplio Rocío Silva Santisteban sostuvo que los autores de una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento, liderada por Mirtha Vásquez, están utilizando excusas con el objetivo de llegar a ocupar la dirección de este poder del Estado y así obstruir los resultados electorales de la segunda vuelta.

“Me parece verdaderamente una excusa para desestabilizar la democracia. Estamos en un momento verdaderamente de crisis política, sanitaria [...] Hay una situación muy compleja y en estos momentos todos estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dé los resultados de una vez [...] Y en medio de todo esto, ¿presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva? ¿Por qué? No podemos entenderlo”, comentó en declaraciones a RPP.

“[¿Cuál es la verdadera intención de estos congresistas?] Obviamente estar en la Mesa Directiva en el momento en que el JNE dé los resultados de esta segunda vuelta. ¿Para qué? Para obstruir los resultados. Es mi hipótesis. Legamente no sé de qué forma, pero siempre hay en nuestra arquitectura normativa algún aspecto legal por el cual se podría dar esta situación”, añadió.

Este viernes 18 de junio, un grupo de congresistas de varias bancadas presentaron una moción para censurar a tres miembros de la Mesa Directiva (Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández ) por supuestamente no cumplir “con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

El documento lleva las firmas de los congresistas Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso).

En adición a esta moción, un grupo de congresistas encabezados por el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, y los que firmaron la moción de censura cuestionaron que Mirtha Vásquez haya anunciado que este planteamiento será debatido recién el 30 de junio y exigieron que se convoque a un pleno en las próximas 48 horas.

Rocío Silva Santisteban consideró esta posición como una amenaza contra la Mesa Directiva e hizo un llamado para que los congresistas de otras bancadas, incluyendo Acción Popular, se pronuncien sobre su respaldo o rechazo a este tipo de pronunciamientos.

“Me parece amenazante. ¿Quién lo ha planteado, la Junta de Portavoces? No, no eran voceros de varias bancadas. Estaba Franco Salinas y otros congresistas que tienen todo el derecho. De lo que no tienen derecho es de mentir al país y decir que eran voceros porque no lo eran. Había un vocero. ¿Los demás miembros de Acción Popular están de acuerdo?”, cuestionó.

La legisladora del Frente Amplio también dijo que los legisladores que están en contra de la Mesa Directiva mienten, tanto en la moción de censura como en sus críticas contra Mirtha Váquez por haber levantado la sesión del pleno de este viernes.

“Carlos Mesía dice que la presienta del Congreso había hecho abandono de cargo. Eso es gravísimo porque no ha habido ese abandono. Han mentido en dos cosas. En primer lugar, dicen que no se levantó la sesión. Falso, se levantó la sesión, sonó la campanita. Tiene problemas de audición entonces. Dos, que no se había terminado con la agenda del Congreso. Falso, se terminó la agenda priorizada”, aseguró.

Esto es falso totalmente. Hay un video de @MirtyVas levantando la sesión porque se había terminado toda la agenda priorizada por la Junta de Portavoces. Su estatus jurídico es ser la Presidenta del Congreso. Quieren un golpe en el PE o PL para frenar la proclama de Pdte del Perú. https://t.co/PuZsYQz1bb — RocioSilvaSantisteban (@pavese) June 19, 2021