El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, comentó sobre el recién debate sobre las mociones de censura en su contra y consideró que el sector del Congreso que impulsó dicha iniciativa “se opone a la reactivación de proyectos mineros”.

En una reciente entrevista con Canal N, el titular del sector minero se pronunció sobre las mociones de censura planteadas por la oposición en su contra, las cuales fueron rechazadas en el pleno del Congreso.

“Lo sabemos todos, hay un sector (del Congreso) que se opone a reactivar proyectos mineros, a todo lo que sea proyectos”, afirmó.

“Tengo derecho a mi propiedad”

En cuanto a sus acciones en la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., la cual tiene vínculos con Southern Perú, el ministro aseguró que renunció a los cargos directivos de sus empresas una vez que asumió el cargo. Además, negó tajantemente la existencia de un conflicto de intereses.

“(¿Hay conflicto de interés?) No, no lo hay (...) Lo anterior es mi dinero, mi trabajo. (...) tEs derecho a propiedad. Existe en la Constitución. Fue del conocimiento del Gobierno, sabían que yo trabaja yo en mi empresa que yo he fundado”, sostuvo.

En #NPortada, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que renunció a los cargos directivos de sus las empresas empresas cuando asumió el despacho. "Tengo derecho a mi propiedad", dijo



Como se sabe, ayer el Congreso rechazó por mayoría, con 25 votos a favor, 68 en contra y 16 abstenciones, las mociones de censura presentadas contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani. Las mociones se fundamentaban en presunta incapacidad técnica, falta de idoneidad para el cargo y otros aspectos. Por lo tanto, el ingeniero continúa como titular de la cartera de minería.

