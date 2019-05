​Rosa Bartra al Ejecutivo: "¿De qué insistencia hablamos? si ellos se rehúsan a venir" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular) en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución indicó que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ejecutivo respecto la insistencia para el debate sobre la inmunidad parlamentaria.

"El presidente de la República, desgraciadamente, en una actitud que no puede ser calificada como democrática vino al Congreso y se rehusó a sustentar y, más bien, alentó a sus ministros a romper el debate y no sustentar sus propuestas. ¿De qué insistencia hablamos?, no lo sé, si ellos mismos se rehúsan a venir", expresó la fujimorista.

Bartra Barriga consideró que si existe interés por parte del Gobierno en sentarse a debatir "las puertas están abiertas, pueden venir siempre".

Asimismo, señaló que todo debate es importante y que, a su juicio, ahora el Ejecutivo tendrá argumentos válidos que en la Comisión de Constitución pueden ser perfectamente escuchados.

La respuesta de la fujimorista llega luego que el primer ministro, Salvador Del Solar, anunciara que el Gobierno insistirá en que la prerrogativa congresal sea puesta a debate una vez más.

"El debate con respecto a la inmunidad parlamentaria se hará en el ámbito de la modificación al reglamento que fue el acuerdo que se tomó en la comisión de constitución", manifestó.

Explicó que en su grupo de trabajo, el pasado jueves, luego de un amplio debate el cual tomó varias horas, las distintas bancadas acordaron por mayoría archivar el proyecto del Ejecutivo dando pase a la elaboración de la referida resolución legislativa que será presentado de manera multipartidaria en las próximas horas.