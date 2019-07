Rosa Bartra se queda sin palabras tras la réplica de Milagros Leiva (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista fujimorista Rosa Bartra quedó en un incómodo silencio ante una réplica debido a los enfrentamientos entre su bancada y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En el programa ATV Noticias Edición Matinal del martes, la conductora Milagros Leiva consultó a los congresistas invitados de ese día, Rosa Bartra, Gilbert Violeta y Juan Sheput, si tenían algo que decirle Daniel Salaverry.

Leer también: Marco Arana propone que Comisión de Ética investigue a Rosa Bartra

Bartra no quiso opinar pelo luego se animó: "¡No! Aunque en realidad sí, no solamente a Salaverry, sino a aquellos que ostentan el poder: No es para siempre, es lo más efímero que puede haber. Los que tienen poder deben usarlo para el bien".

Leer también: Rosa Bartra se reúne con integrantes de 'La Resistencia' y admite ser parte del grupo

Y Milagros Leiva le replicó: "El poder no es para siempre... Si no lo sabrá Keiko, ¿no?".

Ante la respuesta de la conductora, Bartra estuvo en silencio un breve momento y luego increpó que la lideresa de Fuerza Popular está "injustamente" presa.

"Creo que es una analogía que está siendo mal utilizada", comentó la fujimorista, a modo de justificación.