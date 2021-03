Rosángela Barbarán, candidata al Congreso con el número 8 por Fuerza Popular, partido político que pretende llevar a la presidencia a Keiko Fujimori, debatió con Charles Zapata, quien postula con el número 5 por Victoria Nacional, agrupación política que busca que George Forysth sea presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Quiero llegar al Congreso porque me he venido preparando todo este tiempo, tanto política como académicamente, para crear verdaderas oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Esta pandemia no solo ha afectado la salud de los peruanos, sino también sus bolsillos. Por eso, es importante que desde el día 1 pueda trabajar por la reactivación de la economía familiar a través de propuestas como Chamba Formal, donde nunca más vamos a tener personas que crean que se combate la informalidad con palazos y decomisando las cosas, sino incentivando y construyendo formalidad”, expresó en este diario.

¿Qué propone para que privado ayude al Gobierno con las vacunas contra la COVID-19?

Según la postulante al Parlamento, Fuerza Popular indicó que es necesario que el privado participe activamente de la mano del Estado y se dispongan más de 70 mil pruebas moleculares al día para cazar al coronavirus.

“Nuestro sistema de salud sigue colapsado, nos metieron a cuarentenas, que se suponía para extender las camas UCI, brindar oxígeno, mejorar los hospitales, pero no se hizo. Es necesario reportenciar e interconectar los centros de atención primaria para descongestionar los hospitales”, manifestó.

¿Está de acuerdo con regresar la ley que permite la reelección de congresistas?

“ En este Congreso vamos a ver primero si ha tenido resultados la no reelección de congresistas . Recordemos que toda institución merece y necesita gente con experiencia. En el Congreso anterior, en el 2016, se reeligieron menos congresistas y vemos que la cantidad era inferior a lo que se cree. Ahora, este nuevo Congreso va a determinar, pero más allá de la reelección o no, siento que todos los congresitas o candidatos al Congreso tienen que prepararse previamente porque las funciones del congresista son más amplias de lo que se cree. Entonces, he tenido la experiencia de trabajar, inclusive he sido tutora de jóvenes que han querido ser congresistas y siento que no es tan sencillo como un cree y sí se necesita experiencia previa para ello”, sostuvo.

