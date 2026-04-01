El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el gabinete ministerial liderado por Luis Arroyo pedirá el voto de confianza ante el Pleno una vez concluidas las Elecciones Generales 2026.

Rospigliosi indicó a la prensa que la sesión se llevará a cabo después de las elecciones del 12 de abril, luego del encuentro que sostuvo con Arroyo en el Congreso, aunque aún no se ha definido una fecha exacta.

“El gabinete ministerial se va a presentar luego de las elecciones. Eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, con el general Arroyo, la vez que me visitó acá. Apenas pasa el proceso electoral, se va a coordinar la fecha en que se va a presentar el nuevo gabinete”, manifestó.

Indicó que la presentación del gabinete permitirá conocer los planteamientos del gobierno sobre asuntos como la inseguridad ciudadana, que vienen “causando enorme zozobra y terror entre la población”.

Sobre ello, señaló que “las sucesivas crisis” y los cambios de gabinete “no ayudan” en la lucha contra la delincuencia. “Perú requiere estabilidad para poder ganar esta batalla, esta guerra, cosa que todos deseamos”, expresó.

“Hace poco me reuní con el ministro del Interior del gabinete Miralles. Conversamos sobre algunas cosas importantes que hacer, y al poco tiempo cambiaron al gabinete Miralles y ahora tenemos otro ministro del Interior y otro gabinete. Entonces, esta situación de crisis política, de constantes cambios, sin duda, no ayuda al combate a la delincuencia”, sostuvo.