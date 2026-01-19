El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, negó haber interferido en la audiencia virtual del Caso Cayara el pasado 13 de enero. El titular del Parlamento fue acusado de injerencia a favor de militares acusados de asesinar a más de 30 campesinos de la comunidad ayacuchana en 1988.

En medio de una conferencia de prensa, Rospigliosi aseguró que su participación en la sala fue bajo el amparo de la ley y en calidad de ciudadano usando su propia cuenta personal para ingresar.

“Ingresé de manera virtual a una audiencia como cualquier ciudadano puede entrar. Yo ingresé con mi cuenta personal, donde se están procesando militares que han aducido en su defensa la ley 32107” aclaró Rospigliosi.

Acusa a simpatizantes de izquierda de promover vacancia en su contra

A raíz de la presunta injerencia, algunas bancadas de izquierda vienen impulsando una moción de censura contra el congresista de Fuerza Popular. Sin embargo, el titular de la Mesa Directiva afirmó no temer a perder su cargo y responsabilizó a un grupo de “comunistas y caviares” de impulsar una denuncia “absurda” en su contra tras defender las leyes dispuestas en el Parlamento.

“Ciertamente hay gente izquierdista, comunistas y caviares que están en desacuerdo que yo defienda las leyes del Congreso. Como por ejemplo la ley 32107, Ley de Lesa Humanidad que ha sido declarada constitucional por el TC”, afirmó indignado.

Hasta el cierre de esta nota, la iniciativa ha reunido en total ocho firmas suscritas por los congresistas Jaime Quito, Ruth Luque, Elías Varas, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Flor Pablo Medina, Silvana Robles y Alex Flórez.