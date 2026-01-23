El presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como improcedente la discusión sobre posibles sucesores del presidente de la República, José Jerí, y advirtió que ese tipo de especulaciones solo contribuyen a profundizar la inestabilidad política en el país.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento cuestionó que se esté mencionando a distintos nombres para una eventual sucesión presidencial, en medio de las investigaciones que afronta el jefe de Estado.

“Ya están voceando varios nombres para reemplazar al presidente Jerí. La presidencia de la República se ha convertido en una suerte de sorteo. Me parece completamente equivocado”, sostuvo.

Las declaraciones de Rospigliosi se dan en un contexto marcado por versiones que apuntan a que una eventual vacancia de Jerí podría abrir el camino para que la ex presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, asuma la jefatura del Estado. Este escenario ha sido alimentado por análisis políticos y pronunciamientos públicos que han reavivado el debate sobre la sucesión en el Ejecutivo.

Frente a ello, Rospigliosi pidió que se respete el curso institucional y se permita el desarrollo de las investigaciones en marcha, tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso como en la Fiscalía de la Nación. En ese sentido, recordó que cualquier eventual cambio en la situación legal del mandatario no se produciría de manera inmediata, ya que Jerí mantiene inmunidad hasta el 29 de julio.

Aclara situación del informe sobre empresas chinas

Consultado sobre el informe elaborado por la comisión que investigó a empresas chinas y al empresario Zhihua Yang, el presidente del Congreso negó que dicho documento haya sido archivado o “encarpetado”, como se ha sugerido en algunos sectores.

En esa línea, precisó que el informe fue puesto en debate durante una sesión reservada del Pleno realizada el 16 de mayo de 2024, y que fue el propio presidente de la comisión investigadora, el congresista Valer, quien solicitó un cuarto intermedio.

“Ese cuarto intermedio solo se levanta cuando se presenta un informe corregido, lo cual aún no ha ocurrido. Tampoco ha dicho que no lo modificará. Por tanto, el informe no puede debatirse hasta que se cumpla ese paso”, precisó.

No puede convocar Pleno durante el receso

Finalmente, Rospigliosi reiteró que el Congreso se encuentra en periodo de receso hasta el 1 de marzo y que, de acuerdo con el reglamento, él no tiene facultades para convocar a un pleno extraordinario por iniciativa propia.

Detalló que dicha convocatoria solo puede realizarse a pedido del presidente de la República o con la solicitud de al menos 78 congresistas, siempre que se plantee una agenda concreta.

“Hay muchos que me han enviado oficios pidiéndome que convoque pleno, pero no puedo hacerlo. Todo seguirá el trámite regular”, aclaró.