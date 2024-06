Este miércoles, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará la apelación interpuesta por el Ministerio Público respecto a la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que rechazó imponer 36 meses de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La audiencia se hará desde las 9:00 horas, para lo cual se ha convocado a representantes de la Fiscalía de la Nación, Procuraduría y abogados de la exfiscal, según dispuso el juez César San Martín, quien preside de la sala penal.

Los magistrados escucharán el sustento de la Fiscalía y del abogado de Benavides, este último busca que se rechace la apelación y se confirme la decisión tomada el 8 de mayo por el juez de primera instancia, Juan Carlos Checkley.





Pedido fiscal

El lunes 29 de abril, desde las 11 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido de la Fiscalía, que ingresó el 23 de abril, por la magistrada suprema Delia Espinoza. La exfiscal de la Nación es investigada por el presunto delito de organización criminal y otros.

En aquella oportunidad, durante la audiencia virtual, la extitular del Ministerio Público sostuvo: ¿En virtud de qué [se pide impedimento de salida del país en mi contra?], ¿Por el simple dicho de un aspirante a colaborador eficaz? ¿Sin elemento alguno que corrobore ello?. ¿Es justo? evidentemente no.

La exmagistrada prosiguió: “Por el contrario, con dicha situación estaríamos afectando la seguridad jurídica de cualquier ciudadano. (…) No me corro del sistema de justicia. No temo a una decisión judicial, soy la principal interesada en que estos hechos se esclarezcan”

Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y Benavides, el juez Checkley declaró infundado el requerimiento fiscal al determinar que este caso no supera el test de proporcionalidad en cuanto a la necesidad de la medida solicitada y en atención a la insuficiencia de elementos de convicción y la conducta procesal adecuada.





Más procesos

Pero Benavides afronta otros procesos, ya que Delia Espinoza también solicitó ante el Poder Judicial que la exmagistrada sea suspendida en el cargo de fiscal suprema y titular del Ministerio Público por el plazo de 36 meses.

Cabe precisar que el juez Checkley se inhibió de este caso, puesto que fue incorporado en la investigación seguida contra Benavides. Al magistrado se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo específico.





TE PUEDE INTERESAR: