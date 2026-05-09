La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhorta a todas las instituciones del Estado a respetar y proteger este principio fundamental para la democracia.

En el pronunciamiento, el máximo órgano deliberativo del Poder Judicial del Perú señaló que la independencia de jueces y juezas es inseparable de una auténtica vida democrática , ya que garantiza la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos.

La Sala Plena recordó además que, durante su Décima Sesión Extraordinaria de 2025, solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, una opinión especializada sobre la situación de la independencia judicial en el país.

En marzo de este año, la Comisión de Venecia emitió un informe sobre las reformas constitucionales y legislativas vinculadas al sistema de justicia peruano, en el que advirtió sobre el incremento de críticas públicas, desinformación y discursos deslegitimadores contra el Poder Judicial y magistrados específicos, calificándolo como una “señal de alarma preocupante”.

Asimismo, el organismo internacional sostuvo que los ataques promovidos o amplificados por actores políticos pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales . También precisó que cualquier responsabilidad disciplinaria o penal contra jueces debe estar claramente definida en la ley y no puede derivarse de decisiones judiciales, salvo en casos de dolo o negligencia grave.

Finalmente, la Sala Plena enfatizó que la democracia no se limita a la elección periódica de autoridades, sino que requiere jueces independientes para asegurar la tutela de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en defensa de la independencia de los jueces y juezas que integran este poder del Estado, manifiesta lo siguiente:

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