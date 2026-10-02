Sala Suprema evalúa recurso de nulidad de Bermejo.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema realizará hoy una audiencia para evaluar el recurso de nulidad presentado por el excongresista Guillermo Bermejo, quien busca revocar la condena de 15 años de prisión que cumple en el penal Ancón I por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Bermejo fue condenado en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El tribunal concluyó que entre 2008 y 2009 el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos de Sendero en el Vraem, donde mantuvo contacto con sus dirigentes, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación.

La sentencia también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, 100 mil soles de reparación civil y 7800 días-multa.

RECHAZO

El Ministerio Público ya fijó una posición sobre el tema. En su Dictamen N° 155-2026, emitido en junio pasado, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal afirmó que no existen motivos para anular la condena y demandó que esta sea confirmada.

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio”, reza el documento fiscal.

El trámite del recurso de Bermejo generó una polémica debido a que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, intervino y pidió un informe sobre una presunta demora en el proceso. Al respecto, el colegiado supremo indicó que los expedientes se atienden conforme al orden de ingreso establecido por ley.

La Procuraduría Antiterrorismo ha pedido que el fiscal a cargo esté en la audiencia.