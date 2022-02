En medio del proceso de vacunación de los niños de 5 a 11 años contra el COVID-19, el presidente Pedro Castillo optó por retirar a Hernando Cevallos del Ministerio de Salud y reemplazarlo por Hernán Condori Machado, poniendo en peligro a este importante sector en plena lucha contra la pandemia.

Y es que el nuevo titular de Salud destaca por promocionar una sustancia a la que atribuye múltiples propiedades beneficiosas para la salud, sin embargo, esta no cuenta no ningún respaldo científico.

SIN CIENCIA

En un video difundidos en redes sociales, el hoy ministro de Salud explica que existen distintos tipos de agua como el “agua arracimada”, con la que nacemos, pero que se pierde con los años causando una serie de trastornos metabólicos que generan enfermedades.

“El agua arracimada es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”, dice Condori.

El médico recomienda consumir Cluster X2, un fármaco conocido como una estafa que circula en varios países y es calificada por algunos como una “pseudociencia”.

A esto se le suma un video de abril del 2021, en el que Condori Machado recomendaba el uso de ivermectina y azitromicina para combatir el virus, pese a que un mes antes el Minsa ya había anunciado que detendría el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19 “porque no tiene utilidad”, mientras que la azitromicina había sido retirada de las guías del tratamiento desde octubre del 2020.

“Es controversial el tratamiento, el manejo (de pacientes con COVID-19). Porque el uso de la ivermectina… hay trabajos científicos que demuestran que sí (funciona)… la ivermectina en la primera etapa de la enfermedad. Controversial el uso de la azitromicina, pero lo estamos dando”, afirmó.

CUESTIONADO

El nuevo ministro de Salud también es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible.

Se le sindica de haber aprovechado su cargo como director de la red de La Merced (2019) para cobrar sumas de S/10 y S/20 al personal que postulaba a un proceso CAS, pese a que dicho cobro no se encontraba contemplado en ninguna norma.

Además, en 2017 la Contraloría halló presunta responsabilidad administrativa en su contra cuando se desempeñó como titular de la Red de Salud en Chanchamayo entre 2011 y 2014, pues Condori no remitió un informe de conformidad, calidad y cumplimiento de las condiciones del contrato de un tomógrafo para el centro.

Hernán Condori llegó a Palacio como la cuota de Vladimir Cerrón en el poder, pues el cuestionado médico es cercano al secretario general de Perú Libre (PL).

Fue designado como director de la Red de Salud de Chanchamayo en la gestión de Cerrón como gobernador regional de Junín en 2011 y 2014.

Mientras que en 2020, el exgobernador Fernando Orihuela y sucesor de Cerrón, lo nombró como director regional de Salud de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín.

VOCES

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo lamentó la designación del ministro de Salud, Hernán Condori, al señalar que se trata de “una persona investigada por la Fiscalía Anticorrupción, sin experiencia destacada en salud pública” y que “avala el uso de productos sin respaldo científico”.

La entidad a cargo de Walter Gutiérrez demandó al Gobierno “corregir la designación reiterativa de personas cuestionables” y fortalecer el proceso de vacunación contra la COVID-19 en niños y niñas.

“Para afrontar la emergencia sanitaria y evitar más muertes por COVID-19, urge que el Minsa esté a cargo de una persona idónea para esa función. El Congreso debe evitar que se produzca un debilitamiento del Minsa y de la campaña de vacunación”, indicó la institución.

Por su parte, la organización civil Científicos.pe expresó su preocupación y rechazo por el cambio en la cabeza del Ministerio de Salud. Y exigieron que se nombren responsables que promuevan políticas basadas en evidencias científicas.

“Manifestamos nuestro más rotundo rechazo al nombramiento al frente del Ministerio de Salud de una persona que promueve productos cuya efectividad no cuenta con un respaldo científico, como el cluster x2″, indicó.

Mientras que el exministro de Salud, Óscar Ugarte, calificó de “preocupante” que una persona con ese tipo de posiciones haya asumido en un sector tan importante. “Creo que esto (su nombramiento) tiene que ser reevalaudo, empezando por el presidente de la República, pero también por el Congreso”, dijo.

En diálogo con canal N, Ugarte consideró que la salida de Cevallos es un “sacrificio” para que obtengan el voto de confianza.

EN LA MIRA

Raúl Urquiza, decano del Colegio Médico del Perú (CMP) precisó que el nuevo ministro de salud está acreditado como médico general y no como médico obstetra.

Esto ante los videos difundidos y fotografías en los que aparece en un consultorio privado junto a carteles que dicen “consultorio médico obstetra” acompañado de su nombre como responsable.

Por otro lado, adelantó que Hernán Condori está citado para mañana a la Asamblea Nacional que desarrollarán, a fin de tener sus descargados sobre esta polémica.

Agregó que este fin de semana se emita un comunicado con la firma de todos los decanos, acerca de la cuestionada designación.

Cabe precisar que los nuevos ministros de Castillo también tienen cuestionamientos (ver infografía).

Las "perlas" del nuevo Gabinete de Aníbal Torres. Elaboración: Correo

DEFENSA

Ayer por la noche, Aníbal Torres ofreció su primera conferencia de prensa acompañado de los 18 ministros de Estado.

Lejos de una autocrítica, el ministro de Salud defendió las publicaciones que hizo en sus redes sociales sobre el “agua arracimada”. “Siempre he trabajado en la parte preventiva y no he borrado nada de mi ´face´, ahí pueden ingresar”, dijo.

Aseguró que el video se hizo como parte de los tantos que tiene para “educar” a la población.

“Es un tipo de agua que tiene permiso de Digemid, Digesa y la FDA (Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU). Se puede comercializar en diferentes boticas y farmacias, tiene su patente”, aseguró.

Cabe precisar que de acuerdo con la página web del famoso fármaco, en la parte final se consigna que “ninguna de estas afirmaciones ha sido evaluada por la FDA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”.

En otro momento, dijo que Hernando Cevallos dejó “la valla alta”, pero desde el ministerio de Salud seguirán trabajando arduamente.

“No vamos a bajar la guardia. Por favor, a vacunarse”, afirmó.

Agregó que continuará con el proceso de vacunación, sin embargo, dijo que “el COVID-19 no lo es todo”.

“Soy médico que he trabajado en centros de salud en la selva de Chanchamayo. Le daremos el enfoque preventivo promocional de la salud en el primer nivel de atención de salud”, señaló.