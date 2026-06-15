La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el escrutinio del 100% de las actas correspondientes al Senado, la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2026, con lo que quedó definida la conformación del nuevo Congreso bicameral que asumirá funciones el próximo 27 de julio.

Estos son

Los resultados muestran a Fuerza Popular como la principal fuerza política en ambas cámaras, al obtener 41 escaños en la de Diputados y 22 en el Senado. Esto le permitirá contar con una representación total de 63 parlamentarios.

Sin embargo, ninguna agrupación contará con el número de votos necesario para controlar todas las decisiones del Legislativo, por lo que las alianzas entre bancadas serán determinantes.

En la Cámara baja, integrada por 130 legisladores, la bancada fujimorista estará conformada, entre otros, por Cecilia Chacón, Diethell Columbus, Rosangella Barbarán, Pier Figari y Marco Antonio Pacheco.

Le sigue Juntos por el Perú (JP), que alcanzó 32 curules, consolidándose como la segunda fuerza parlamentaria.

Más atrás aparecen Partido del Buen Gobierno (PBG), con 18 diputados; Renovación Popular (RP), con 15; Partido Cívico Obras, con 14; y Ahora Nación (AN), con 10.

Por su parte, el Senado estará conformado por 60 integrantes. Fuerza Popular será también la bancada con mayor representación en esta cámara, al obtener 22 curules. Entre sus representantes destacan Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Martha Moyano.

La segunda será JP, con 14 escaños. Entre sus senadores destacan José Carrillo, Silvana Robles y Jaime Quito. En tanto, Renovación Popular consiguió ocho escaños y tendrá entre sus principales figuras al exalcalde de Lima Rafael López-Aliaga, así como a Alejandro Muñante y Lourdes Alcorta.

Sobre una eventual renuncia de López-Aliaga a su curul, Jorge Apaza, politólogo integrante de Aklla Perú, explicó que el escaño le corresponde al partido.

“Técnicamente no existen accesitarios. Si el titular no asume el cargo, ingresa el siguiente candidato de la misma lista”, detalló a este diario. En ese escenario, el reemplazo recaería en Absalón Vásquez.

El Partido del Buen Gobierno alcanzó siete representantes, entre ellos la excanciller Patricia Iturregui. Completan la cámara Obras, con cinco senadores encabezados por Daniel Barragán, y Ahora Nación, con cuatro, entre los que figuran Alfonso López-Chau, Ruth Luque y Mirtha Vásquez.

Opinión

Consultado sobre la distribución de escaños, el analista político José Requena detalló que el próximo gobierno necesitará construir alianzas parlamentarias para garantizar la gobernabilidad, pese a la ventaja obtenida por Fuerza Popular en ambas cámaras.

“Creo que lo que va a tocar, si es que, como todo parece indicar, se confirma la victoria de Keiko Fujimori, es forjar una coalición que le permita gobernar tanto en el día a día parlamentario, en la aprobación de determinadas leyes, como en las acciones de control político”, sostuvo a Correo.

En ese sentido, explicó que el fujimorismo tendría una posición especialmente sólida en el Senado, donde cuenta con 22 de los 60 escaños.

“Ante una eventual activación de una vacancia presidencial, se requiere contar con al menos un tercio de los votos en cada cámara para bloquear una iniciativa de ese tipo. En el Senado, Fuerza Popular alcanza ese umbral por sí sola; en Diputados, en cambio, necesitará el respaldo de aliados para completarlo”, precisó.

Requena adelantó que, en principio, lo esperable sería que las agrupaciones que respaldaron la candidatura de Roberto Sánchez articulen un bloque opositor frente a un eventual gobierno de Fujimori.

Sin embargo, advirtió que el escenario aún es incierto, debido a las tensiones surgidas dentro de la coalición que apoyó al candidato de JP.

“Lo natural sería que Ahora Nación y Obras, que han respaldado a Juntos por el Perú, formen un bloque de oposición. Pero en las últimas horas se han evidenciado varios roces internos”, indicó, en referencia a las imágenes difundidas del plenario del último sábado, en las que se vería a Sánchez discutir con integrantes de su más cercano entorno político.