Dos nuevos pedidos de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo fueron presentados ante el Ejecutivo, reavivando el debate sobre una eventual liberación del exmandatario a pocas semanas del cambio de gobierno. Las solicitudes fueron dirigidas al presidente encargado, José María Balcázar, quien deberá decidir si continúan su trámite.

Uno de los pedidos fue presentado por el pastor evangélico Germán Villena, quien asegura haber solicitado anteriormente indultos para otros expresidentes . , según informó “Punto Final”.

En el caso de Castillo, afirma haber presentado al menos cuatro solicitudes; sin embargo, la más reciente tendría como principal obstáculo que solo fue firmada por él y no por el propio exmandatario, requisito exigido para este tipo de procesos.

El segundo expediente corresponde a Tomás Soldevilla, exintegrante del movimiento de Antauro Humala, cuya solicitud sí fue admitida a trámite por la Comisión de Gracias Presidenciales. Soldevilla sostiene que Castillo permanece encarcelado injustamente y considera que corresponde otorgarle una gracia presidencial mientras su proceso judicial continúa en etapa de apelación. Con estas iniciativas, ya suman siete los pedidos de indulto o gracia presidencial presentados a favor del exjefe de Estado.

Las solicitudes se presentan en un contexto político particular, debido a que Balcázar dejará el cargo en las próximas semanas. El mandatario encargado ha visitado en varias oportunidades a Castillo en el penal de Barbadillo y anteriormente expresó su respaldo a una eventual liberación. Además, recientemente recibió en Palacio de Gobierno a dirigentes y familiares del exmandatario.

No obstante, especialistas consideran que las condiciones legales para otorgar un indulto o una gracia presidencial no se cumplen. El constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que Castillo mantiene una sentencia en proceso de apelación y que los requisitos establecidos por la ley no se configuran en este caso, por lo que advirtió que los pedidos tendrían un trasfondo principalmente político.