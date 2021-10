La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada tenía previsto evaluar la apelación presentada por Vladimir Cerrón y Perú Libre en las investigaciones por el delito de lavado de activos, sin embargo, la audiencia se suspendió porque el partido político no cuenta con defensor legal tras la renuncia de Luis Barranzuela, actual ministro del Interior.

En la audiencia virtual de este jueves 21 se iba a evaluar la apelación presentada por Cerrón Rojas y Perú Libre para anular la resolución que autorizó, en agosto pasado, el allanamiento e incautación de documentos en las casas del ex gobernador de Junín y locales del partido político.

El 13 de octubre, el Poder Judicial aceptó la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, a seguir ejerciendo la defensa de Vladimir Cerrón y Perú Libre.

Ante ello, Claudette Chatpman Rodríguez se presentó en la audiencia de hoy como abogada de Cerrón, mientras que la agrupación política no acreditó un defensor privado.

La defensora pública Silvia María Tito Ascue alegó ante el juez Víctor Manriquez Sumerinde que no se le comunicó que patrocinaría a Perú Libre. Añadió que no se realizó un “estudio íntegro” del caso.

“Señor magistrado, quería precisar que el oficio que se ha remitido a la defensa pública es para defensa necesaria en esta audiencia de auto de allanamiento, además este oficio indicaba la hora de 12 de mediodía y mi persona ha recibido la comunicación del área de coordinación de defensa pública el día de ayer a las 5 pm. Es en horas de la mañana que se ha comunicado que ha habido un error en el oficio y que la hora de la audiencia 9 a.m. y no a las 12 p.m. En todo caso quisiera que la especialista dé cuenta por qué razón se ha emitido el oficio de esta forma porque no se me ha asignado para el patrocinio del partido (Perú Libre) sino he concurrido como defensa necesaria en general ante la inconcurrencia de alguien en esta audiencia”, excusó Silvia Tito.

En ese sentido, el juez Manriquez recordó que tras la renuncia del abogado Luis Barranzuela para continuar en el proceso se requirió tanto a Vladimir Cerrón como a Perú Libre que nombre a un defensor privado porque son investigados por presunto lavado de activos.

“He revisado que el recurso de apelación es el mismo para ambos investigados. No hay defensa del partido político que haya concurrido en esta audiencia, como vuelvo a reiterar, el oficio que ha sido remitido por su despacho no informa esta renuncia que ha habido de la defensa del partido político, lo que señala el oficio es que nos apersonamos como defensa necesaria ante una eventual inconcurrencia. En el caso no se me ha designado, no he tenido un tiempo para hacer un estudio integro del caso”, expresó Silvia Tito para solicitar la reprogramación de la audiencia.

La defensora pública agregó que se debe designar a otro abogado “que no presente incompatibilidad” debido a que patrocina a otro investigado en otro expediente, pero vinculado al caso.

En consecuencia, el juez Víctor Manriquez Sumerinde accedió a lo solicitado por Silvia Tito y se reprogramó la audiencia, aún con fecha para definir.

