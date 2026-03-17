El colectivo Semáforo Oncológico., que agrupa a organizaciones de pacientes y sociedad civil, organizó un foro sobre salud ante la falta de candidatos presidenciales en el debate liderado por el Colegio Médico del Perú, la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia. El documento señala que solo 13 de 36 postulantes asistieron al evento, evidenciando su poco interés por la agenda sanitaria.

Según el comunicado, la campaña presidencial, la salud no ha sido priorizada en los debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones programados para el 23, 24 y 25 de marzo. El comunicado denuncia que los candidatos no han presentado propuestas sólidas para enfrentar las crisis estructurales del sistema peruano.

El colectivo identificó cuatro problemas críticos que ningún plan de gobierno aborda con profundidad. Se trata de la fragmentación entre subsistemas como EsSalud y SIS, el insuficiente financiamiento público equivalente al 6.2% del PBI, el déficit de personal médico con solo 1.6 especialistas por cada mil habitantes y las fallas en el primer nivel de atención.

El documento critica que los candidatos concentran sus propuestas en grandes obras de infraestructura hospitalaria, ignorando la necesidad de fortalecer la atención primaria y la gestión de enfermedades crónicas. Esta ausencia de visión integral limita la capacidad real de mejorar los indicadores sanitarios del país.

El Semáforo Oncológico exigió al JNE incluir la salud como eje obligatorio de los debates presidenciales del 23 de marzo al 1 de abril. El colectivo subrayó que la ciudadanía necesita conocer posiciones concretas sobre el sector para tomar decisiones informadas en las elecciones del 12 de abril.