El Senado ratificó ayer a Julio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031.

El pleno aprobó la continuidad del economista con 40 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. La bancada de Juntos por el Perú (JP) protagonizó la única oposición a la decisión.

Desagregado

Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Partido del Buen Gobierno (PBG), el Partido Cívico Obras y Ahora Nación (AN) respaldaron mayoritariamente la propuesta.

La bancada oficialista emitió 18 votos a favor. Por su parte, RP y PBG sumaron 12 adhesiones, con seis cada uno.

Asimismo, Obras ofreció cinco respaldos y AN aportó cuatro.

En contraste, la bancada de JP votó en bloque en contra, con la excepción del senador Percy Herbert Osorio Palpan, quien se pronunció a favor.

Los 12 votos en contra fueron de José Castillo Terrones (hermano del golpista Pedro Castillo), Silvana Robles Araujo, Jaime Quito Sarmiento, Iber Maraví Olarte, Andrés Ramos Huillcas, Humberto Morales Ramírez, Wilfredo Verano Saravia, Joaquín Yauri Tunque, Serafín Andrés Luján, Hugo Ccahuana Aymachoque, Víctor Cutipa Ccama y José Chipana Chipana.

Ataques

Durante el debate, el senador Humberto Morales (JP) cuestionó que Velarde no acreditara sus credenciales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y denunció sus supuestos vínculos con la minera Volcán, donde figuraría como accionista.

“La ley está hecha para todos, presidente, y por supuesto que esa ley debe ser cumplida por todos los peruanos. No puede haber excepciones, y por dignidad, mi bancada votará en contra”, afirmó el radical Morales.

Por su parte, Jaime Quito (JP) criticó la permanencia de Velarde en el cargo durante casi dos décadas y trató de vincular su continuidad con créditos del programa Reactiva Perú a empresas con las que, según él, tiene intereses.

“La minera Volcán recibió 10 millones de soles con la garantía de Reactiva Perú, empresa de la cual el señor Julio Velarde es accionista”, arguyó en coro con Morales.

Asimismo, Quito señaló una presunta ausencia de idoneidad en el cargo.

No obstante, el informe aprobado concluye que Velarde Flores cumple con los requisitos legales y constitucionales para ejercer la presidencia del directorio del BCRP.

Asimismo, que no existe incompatibilidad ni impedimento legal que imposibilite su ratificación en el cargo.

Víctor Flores (FP) sostuvo que Velarde tienes las credenciales para ser ratificado pues cuenta con una buena trayectoria académica nacional e internacional y Patricia Juárez resaltó la inflación baja del país en los últimos años gracias a su gestión.