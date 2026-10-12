El senador Francisco Calisto Giampietri justificó su intervención en el enfrentamiento que protagonizó con su colega Iber Maraví durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado. Aunque reconoció que la discusión llegó a niveles que no debieron ocurrir, sostuvo que reaccionó porque, según su versión, Maraví estaba agrediendo verbalmente a otras autoridades.

“Fue lamentable lo que sucedió. Hubo comentarios subidos de tono y la discusión terminó en niveles que no debió llevarse”, reconoció Calisto al referirse al incidente ocurrido el sábado, que estuvo a punto de terminar en una agresión física.

El parlamentario explicó que decidió intervenir cuando, según afirmó, Maraví comenzó a increpar y atacar verbalmente a dos senadoras y a un ministro. “Me interpuse para que no siga agrediendo”, señaló al defender su actuación.

El altercado entre Calisto, de Renovación Popular, e Iber Maraví, de Juntos por el Perú, generó momentos de tensión durante la sesión parlamentaria. La discusión escaló hasta que ambos se confrontaron y Calisto desafió a su colega a resolver sus diferencias fuera del Parlamento.

El incidente también involucró a los ministros César Astudillo y Ernesto Álvarez y obligó a suspender temporalmente el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Pese a calificar lo ocurrido como lamentable, Calisto no quiso disculparse por lo ocurrido con el senador y defendió los motivos de su intervención.