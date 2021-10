El presidente de la República, Pedro Castillo estuvo presente en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles. La reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guido Bellido. Sin embargo, esto se suspendió por “cuestiones internas”, según indicó a su salida el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke para canal N.

MIRA ESTO | Despelote generalizado en el gobierno por Iber Maraví

“Durante esta importante cita, se tomarán acuerdos que permitirán seguir combatiendo la pandemia en el país, continuar con la reactivación económica y otros temas de importancia para atender las necesidades más urgentes del país”, se lee en el comunicado difundido por la Presidencia de la República.

Este encuentro se realiza cuando se alista en el Congreso de la República una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos vínculos con grupos subversivos.

Se esperaba que en esta sesión se aborden temas como si se presentará o no una cuestión de confianza en caso por el caso de Maraví. Ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó que se vaya a presentar este recurso; sin embargo, el premier Bellido indicó que no había una decisión definitiva sobre el tema pues no se había debatido en el Consejo de Ministros.

El martes, durante su discurso por el Día de la Medicina Peruana, Castillo criticó que haya “espacios” en los que se destine tiempo a discutir temas como la interpelación y la censura de ministros. Señaló que hay asuntos más importantes como el de la respuesta sanitaria frente a la pandemia del COVID-19.

“Así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus para sacar al país adelante, hoy, también, equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se vienen poniendo el virus de la interpelación y de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por el país, pero no podemos distraernos en esas cosas porque primero esta el país”, dijo.