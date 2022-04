La legisladora de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, consideró que la medida dispuesta por el Gobierno de establecer una inmovilización social obligatoria para este martes es “inacatable” y pidió al presidente Pedro Castillo.

En sus redes sociales, pidió al jefe de Estado “soluciones de fondo” y no “anuncios de madrugada”.

“Señor presidente, siendo prácticamente la media noche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, refirió.

Señor presidente, siendo prácticamente la media noche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 5, 2022

Además, en otro mensaje, Bazán criticó que no se pueda tramitar un pase laboral. “¿Cómo va a hacer la gente para sacar su pase laboral y poder circular, si el gobierno ni siquiera ha habilitado la página?”, cuestionó.

Inamovilidad social obligatoria

A las 02:00 a.m. empezó la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao, que se prolongará hasta las 11:59 p.m. de hoy para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas ante los hechos de violencia registrados en diversos puntos de la capital de la República.

En un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció que “el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en las provincias de Lima y Callao”.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el control del orden interno.

