La jornada electoral del domingo 12 de abril inicia con apenas poco más de 373 personeros, fiscalizadores de los partidos políticos en mesas de sufragio o locales de votación, inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tanto el presidente de dicha entidad como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Burneo y Piero Corvetto, respectivamente, llamaron a las organizaciones en competencia a registrar a más personeros. La ley permite que estos sean inscritos el mismo día de los comicios.

LLAMADO. El titular del JNE expresó ayer su preocupación, en diálogo con RPP, por los “pocos” personeros inscritos. “Nosotros hemos implementado una plataforma muy amigable para que las organizaciones lo hagan”, indicó al medio citado.

Según detalló Burneo, son 90 000 mesas de sufragio las que se habilitarán a nivel nacional para las que solo se tenían, hasta la tarde de ayer, a 373 personero habilitados. No es el caso de los locales de votación, sin embargo. Para ellos, las organizaciones políticas registraron a 1944 de sus fiscalizadores.

“Es importante decirles a las organizaciones políticas que desplieguen sus personeros porque es importante que alguien los represente en mesa. Son 90 000 mesas de sufragio, es un gran desafío”, afirmó.

En esa línea, el titular del JNE recordó que los partidos políticos pueden acreditar a sus personeros hoy “ante los propios miembros de mesa”.

“Ellos se pueden presentar, acreditarse como personeros de una organización política y los miembros de mesa los pueden considerar como tales. El procedimiento hubiese sido mejor de habelo hecho con tiempo porque eso va a distraer a los miembros de mesa”, remarcó.

EN JORNADA. De otro lado, tanto Corvetto como Burneo recordaron a la ciudadanía que “la forma de votar no ha cambiado”.

“Hay que marcar el símbolo del partido de nuestra preferencia y en los cuadriláteros en blanco se coloca el número del candidato que queremos como voto preferencial. Esto es opcional, para que el voto valga hay que marcar el símbolo del partido”, remarcó Corvetto también en diálogo con RPP.

En otro momento, indicó que si bien la “ley otorga un minuto para ejercer el voto, los ciudadanos tendrán el tiempo para poder elegir, pues nadie los va a sacar de la cabina”.

“Insisto en que el ciudadano debe saber cómo y por quién votar para que no se demoren menos. Estamos trabajando cada mesa con doble cabina para que puedan votar dos electores a la vez y la gente pueda votar más rápido”, agregó el jefe de la ONPE.

Al respecto, Burneo destacó que la página web de “Voto informado”, a cargo del JNE, registró cerca de 50 millones de ingresos. “Esto es un logro. Ingresan cerca de 4 millones de personas a diario. Saludamos la gran iniciativa que tienen los ciudadanos de querer informarse”, acotó.