Keiko Fujimori mantiene una diferencia de 49,244 votos frente a Roberto Sánchez con el 99.987% de actas contabilizadas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cierre de esta edición.

Las cifras globales registran 9′222,064 votos para la candidata de Fuerza Popular frente a 9′172,820 para el postulante de Juntos por el Perú.

La diferencia es irreversible ya desde la semana anterior pero la proclamación espera el 100%.

Esperadas

Solo 12 actas permanecen pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Once corresponden al territorio nacional, en Piura, Tumbes, Ucayali y Huancavelica y una al extranjero, específicamente a Barcelona, España. Los motivos de observación incluyen errores aritméticos, ausencia de firmas e impugnaciones.

Esas 12 actas agrupan 2,509 votos emitidos de un universo de 3,747 electores hábiles. Fujimori lleva ventaja en ese bloque con 1,334 votos frente a 935 de Sánchez.

Impugnadas

Cuatro actas registran impugnaciones. El acta N° 081118, de la IE 098 El Gran Chilimasa en Aguas Verdes, Tumbes, concentra 156 votos para Fujimori y 35 para Sánchez entre 211 emitidos.

El acta N° 084559, de la IE Teniente Diego Ferre Sosa en Callería, Ucayali, registra 108 votos para Fujimori y 106 para Sánchez.

El acta N° 019470, de la IE Javier Heraud en San Pedro de Coris, Huancavelica, consigna 25 votos para Fujimori y 96 para Sánchez.

El JEE debe pronunciarse sobre cada acta observada antes de habilitar la proclamación oficial.