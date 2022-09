Nací un 12 de abril de 1979. Tengo 43 años, casado, con tres hijos. En el ámbito laboral político fui creciendo desde muy joven, debido a que yo empecé a apoyar en los eventos políticos a mi padre. Cuando tenía la edad de 8 años empecé a declamar y moderar.

Soy bachiller en derecho, maestro, comunicador y político por vocación. Actualmente, vengo maestrando en Gestión Pública.

Las encuestas son fotos del momento que van variando según el lugar donde las realizan; son de acuerdo a quién las mande hacer y quién las paga. Soy sumamente crítico de las encuestas. No creo que una muestra de 300 o 500 personas puedan ser una muestra lo suficientemente válida como para Lima Metropolitana, que tiene más de 10 millones de habitantes.

VISIÓN. Me gustaría que me recuerden como un líder que dejó una Lima más humana, más inclusiva. Una Lima en donde la gente se sienta contenta de vivir segura, que los padres no estén preocupados por temor a que sus hijos salgan a trabajar o estudiar sin saber si regresarán o no a casa, una Lima en la que no salga carísimo movilizarse de Lima norte hasta Lima sur o a Lima oeste, que los comerciantes no estén preocupados que en cualquier momento les caigan los serenos y les quite sus material de trabajo y sustento diario. Porque sabemos la realidad que vivimos a diario sabemos que “Lima es de todas las sangres”. Es por eso que nosotros queremos que la prioridad de la Municipalidad sea “Primero la gente”.

PROPUESTAS. Proponemos utilizar “un solo lenguaje”.Consiste en una sola central de emergencias para la Policía y el Serenazgo. La escuela de serenos dirigida con la PNP y el serenazgo sin fronteras. Armamento no letal con capacitación para los portadores.

También establecer un fondo de recompensa municipal para premiar a todos los ciudadanos que denuncien actos delictivos.

Tenemos el “Plan Lima a dos ruedas”: crearemos ciclovías que interconecten los distritos. Construiremos anillos viales y una vía de evitamiento verdadera. Mejoraremos la señalética, además de promover la inclusión de las personas con discapacidad haciendo respetar la ley (rampas de acceso, calles y paraderos inclusivos).

CONTRA EL HAMBRE. Trabajaremos con las ollas comunes y reduciremos la anemia, vía la utilización de métodos innovadores cómo el Iron Fish y convenios con el colegio de nutricionistas para capacitación de las ollas comunes y comedores populares. Apoyo solidario a todas las ollas comunes a través de la Beneficencia de Lima.

COMERCIO. Empadronaremos a los ambulantes en los 43 distritos, ya que en la actualidad no hay ningún registro oficial o extraoficial. Creemos que el comercio ambulatorio es la forma de salir adelante de muchas familias, por ello necesitamos su formalización en los espacios municipales de libre disponibilidad.

SALUD. Habrá boticas municipales con medicamentos genéricos en todo Lima Metropolitana, a fin de que se puedan comprar medicamentos genéricos a bajo costo. Firmaremos convenios tanto con el Minsa como con Essalud para que los Hospitales de la Solidaridad sean centros de primer nivel, a fin de que los pacientes, tanto del SIS como de Essalud, puedan ser atendidos.

AGUA Y DESAGÜE. Es necesario recuperar el Directorio de Sedapal designando al presidente, por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y estableceremos un sistema de tratamiento de agua residual por distrito.

La recuperación de las cuencas de los tres ríos de Lima y la recuperación y reforestación de las Lomas de Lima Metropolitana.

Mayor detalle en los temas de cultura, deporte y juventud, entre otros, pueden encontrarlo en mis redes sociales, como Yuri Castro.

El docente Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, presentó sus propuestas para las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022, además, respondió algunas interrogantes para el electorado.