La bancada de Somos Perú definió su estrategia frente al debate sobre la continuidad del presidente José Jerí y respaldará un proceso de vacancia presidencial en lugar de sumarse a la moción de censura que alcanzó las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario. La decisión fue anunciada por Guillermo Aliaga Pajares, militante del partido y candidato al Senado, quien explicó que se trata de un criterio basado en fundamentos constitucionales.

La postura marca una diferencia respecto a la estrategia impulsada por Renovación Popular y otras bancadas que optaron por la figura de la censura como mecanismo para someter a debate la permanencia del mandatario en Palacio de Gobierno.

Criterio jurídico del partido

Durante una entrevista en Exitosa,el candidato y excongresista del periodo 2020-2021, detalló que la elección de la vía de vacancia no es caprichosa, sino que responde a un análisis jurídico realizado por la agrupación política.

En esa línea, puntualizó que la decisión de respaldar el proceso de vacancia presidencial es de acuerdo a una “evaluación constitucional” determinada por el partido.

Esta distinción es relevante porque mientras la censura busca expresar desaprobación política y puede derivar en la renuncia del presidente, la vacancia implica directamente la inhabilitación del cargo por causales específicas contempladas en la Constitución.

Garantía del derecho a la defensa

Aliaga Pajares enfatizó que Somos Perú defenderá que se cumpla cabalmente con el procedimiento constitucional, incluyendo el derecho del presidente a presentar sus descargos ante el pleno del Congreso, tal como se ha hecho históricamente con otros mandatarios.

“Vamos a defender la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de vacancia que tendrá que reunir sus votos, tendrá que dar el derecho a la defensa, como se lo han dado a todos los presidentes constitucionalmente nombrados, y de ahí, bueno, la voluntad política de las otras fuerzas; dependerá de que si es que asumen que los descargos presentados por el presidente está bien o no”, mencionó.

El excongresista subrayó que, una vez cumplido el procedimiento formal, serán las demás bancadas las que tendrán la última palabra sobre si consideran válidas o insuficientes las explicaciones que José Jerí brinde respecto a sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

Decisión queda en manos del pleno

La postura de Somos Perú reconoce que, más allá de impulsar la vía de vacancia, la definición sobre la continuidad del presidente dependerá del respaldo que logren sumar las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

Aliaga señaló que tras escuchar los argumentos de defensa del mandatario, cada bancada deberá evaluar si los descargos presentados resultan convincentes o si, por el contrario, confirman las irregularidades denunciadas en el caso ‘Chifagate’.

Esta estrategia coloca a Somos Perú en una posición diferente a la de otros grupos parlamentarios que han apostado directamente por la censura como mecanismo político más expeditivo.