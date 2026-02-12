Stephany Vega Morón dejó el cargo de asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, función que ejercía desde el 22 de octubre de 2025.

La renuncia fue comunicada el 11 de febrero de 2026 a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, e ingresada ese mismo día por trámite documentario en Palacio de la PCM.

En el documento, calificó su decisión como voluntaria e irrevocable. Señaló que, tras asumir el puesto, estuvo expuesta a cuestionamientos públicos y mediáticos que afectaron su imagen profesional y su estabilidad emocional, además de generar presión sobre su entorno familiar.

La exfuncionaria indicó que los señalamientos responden a intereses y posturas contrarias a sus principios y valores. También agradeció la confianza depositada y expresó su disposición a realizar una entrega ordenada del cargo. Su designación había sido oficializada mediante la resolución ministerial N.º 282-2025-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.