La congresista Susel Paredes dio detalles de su reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y con los defensores de los derechos LGTB. “No me queda mas remedio que ayudarlo”, señaló la parlamentaria.

La legisladora hizo hincapié a que Josué Gutiérrez no conocía la problemática que pasaban las familias de la comunidad LGTB.

“Yo manifesté mi rechazo a esas manifestaciones (que dio Gutierrez anteriormente), somos ciudadanos con todos nuestros derechos pero creo que al oír a las representantes de las familia homoparentales vio en una realidad que no conocía. Él tomo con mucho interés el caso de los niños de nuestra comunidad. él nunca había escuchado sobre ese tema”, contó.

“Hay madres lesbianas que tienes niños, padres como Ricardo Morán, Sofia Mulanovich, están obligados a sacar a sus hijos cada 3 meses del país por temas legales y eso porque son los famosos pero se han encontrado 300 familias homoparentales que ya tienen niños y estos niños ven recortados sus derechos por ejemplo a al nacionalidad peruana”, agregó.

Pese a las críticas y deferencias, Susel aceptó que Gutierrez es el defensor del Pueblo y no va a “llorar” ni a “criticar”.

“Mi obligación como congresista es entregarle una información que el no tiene. Ya está elegido, el ya es el defensor, que voy a hacer ¿llorar y criticar? No me queda mas remedio que ayudarlo”, finalizó.