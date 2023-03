La congresista Susel Paredes (No agrupada) instó a sus colegas parlamentarios a que se plieguen a la moción de interpelación que presentó para citar al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, para que responda por sus dichos respecto a las mujeres que protestan junto a sus hijos.

“He compartido con mis 129 colegas congresistas, una Moción de Interpelación al ministro de Educación Oscar Becerra, quien, entre otras ofensas, comparó a madres Aimaras con animales, presumiendo una falta de protección hacia sus hijos. Eso es inaceptable. Se esperan firmas,” escribió la parlamentaria en sus redes sociales.

Los dichos del ministro Becerra.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, dijo Becerra a Canal N cuando fue inquirido respecto a su opinión sobre un video donde se ve a un policía disparando bombas lacrimógenas contra mujeres aimara que marchaban contra el gobierno de Dina Boluarte mientras llevaban a sus hijos.

También dejó entrever que las mujeres que marchaban no eran las madres de esos niños sino que “los alquilaban”.

Ante las críticas a sus dichos, el ministro intentó afirmó que no se refería a las mujeres aimaras ni que las comparaba con animales y finalmente, ofreció disculpas por sus dichos.

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación. La forma como me he expresado, sí, definitivamente y por eso he ofrecido ya una disculpa”, dijo Óscar Becerra a la prensa.

“No he referido en ningún momento a las mujeres aimaras, eso quiero aclarar. Eso ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a los peruanos”, aclaró el titular del Ministerio de Educación.

Rechazado.

Pero quiénes serían las personas que, parafraseando al ministro, trataron de interpretar sus declaraciones “para separar a los peruanos”. Pues hay varias entidades, políticos y personalidades que cuestionaron las palabras del responsable de las políticas educativas del gobierno de Dina Boluarte.

“Rechazamos enfáticamente expresiones denigrantes emitidas por el titular del Ministerio de Educación contra la dignidad de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas aimaras”, reza el mensaje publicado por la Defensoría del Pueblo en Twitter.

“Rechazo enérgicamente las denigrantes palabras del ministro de Educación. La presidenta Boluarte debe repudiar y reconsiderar la permanencia en su gabinete de un funcionario que abiertamente insulta a las mujeres”, escribió en sus redes sociales la exministra de Educación y actual congresista Flor Pablo.

La congresista Ruth Luque fue más allá y denunció penalmente al titular del Minedu por el presunto delito de discriminación.

