Esta mañana en los exteriores del Congreso, el parlamentario de Podemos Perú, Carlos Anderson, se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante la presentación de la denominada Segunda Reforma Agraria.

Esto debido a que Bellido Ugarte deslizó que si el Congreso no aprobaba el presupuesto, los legisladores tendrían que abandonar sus cargos.

“Lo acabo de decir. Para mí es un populismo puro y duro. Lo que se busca es primero victimizarse “hay un golpe de Estado...” ¿Qué golpe de Estado? Aquí el que ataca todos los días es el señor Bellido. Él es el perro de ataque, ¿no?, chiquito, pero perro de ataque. Entonces, aquí lo que estamos haciendo desde el primer día es defender los fueros congresales, con todo respeto”, comentó Anderson a la prensa.

Por su parte, Susel Paredes, congresista electa por el Partido Morado, también tuvo reparos con las declaraciones de Bellido. Insistió en que el Congreso no es la entidad que otorgará los fondos para implementar la reforma.

“Yo invoco al gobierno se comporte responsablemente. Sobre la reforma agraria, que mande, pues, su proyecto de ley. Él dice que si no le damos la plata, el premier tiene que saber, no puede ser que no sepa, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Los millones que él necesita son los millones que le tendrá que dar el Ministerio de Economía y Finanzas de su gobierno. O sea, para empezar que hable bien”, sostuvo.