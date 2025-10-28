La excongresista Susy Díaz regresa al escenario político tras ser presentada como precandidata a diputada por el partido Somos Perú para las elecciones generales del 2026.

El anuncio fue realizado por Patricia Li Sotelo, presidenta de la agrupación, a través de su cuenta oficial en Facebook, luego de un almuerzo con Díaz y otras figuras públicas en un restaurante de Lima.

Un regreso con historia

Susy Díaz fue congresista entre 1995 y 2000, elegida por el Movimiento Independiente Agrario (MIA), siendo la única representante de dicho partido con más de 10 mil votos. Su estilo mediático —con lentejuelas, frases ingeniosas y una campaña inusual— la convirtió en una figura singular de la política peruana.

Durante su gestión presentó diversas iniciativas, aunque su paso por el Parlamento también estuvo marcado por controversias. En el año 2000 fue denunciada por presuntamente recibir dinero para ausentarse de una votación clave sobre la ley de interpretación auténtica de la Constitución.

En 2009, el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo y le impuso el pago de una reparación civil de S/200 mil, debido a su presunta vinculación con la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos.

Reivindicación judicial y nueva etapa política

En 2023, la Fiscalía de la Nación resolvió anular la deuda impuesta a Díaz, al no hallar pruebas de que hubiera recibido dinero. Esta decisión le permitió limpiar su historial judicial y habilitarse nuevamente para participar en procesos electorales.

Desde entonces, Susy Díaz ha mantenido presencia mediática, expresando su interés en volver a la política “con una visión más madura y social”. Su precandidatura como diputada por Somos Perú representa un nuevo intento por reconectarse con el electorado.

Somos Perú busca ampliar su base política

Con esta designación, Somos Perú apunta a fortalecer su presencia de cara a los comicios del 2026, en los que el país volverá a contar con un Congreso bicameral compuesto por diputados y senadores.

El partido, encabezado por Patricia Li, continúa evaluando otros nombres para completar su lista de precandidatos, priorizando perfiles con reconocimiento popular y trayectoria pública.

El retorno de Susy Díaz reabre el debate sobre el rol de las figuras mediáticas en la política nacional y su capacidad de conexión con los votantes en un escenario electoral en reconstrucción.

Datos clave

Precandidata: Susy Díaz, excongresista (1995–2000)

Susy Díaz, excongresista (1995–2000) Partido: Somos Perú

Somos Perú Presidenta: Patricia Li Sotelo

Patricia Li Sotelo Cargo: Diputada (Congreso bicameral 2026–2031)

Diputada (Congreso bicameral 2026–2031) Anuncio: Octubre de 2025, vía Facebook

Octubre de 2025, vía Facebook Contexto: Anulación judicial en 2023

Anulación judicial en 2023 Elecciones: Generales 2026

Generales 2026 Tema: Regreso político y candidatura popular

Preguntas frecuentes

¿A qué cargo postula Susy Díaz en 2026?

Postula como precandidata a diputada por Somos Perú.

¿Quién anunció su candidatura?

La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, a través de redes sociales.

¿Por qué puede volver a participar en política?

Porque la Fiscalía de la Nación anuló su sanción judicial en 2023.

¿Qué partido la respalda?

Somos Perú, agrupación fundada por Alberto Andrade y actualmente liderada por Patricia Li.

¿Qué simboliza su retorno?

Una estrategia del partido para conectar con electores mediante figuras reconocidas.