Sutep en desacuerdo con la nueva modalidad de calificación en letras

El secretario general del CEN del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Alfredo Velásquez, en declaraciones a Correo manifestó su preocupación sobre la nueva medida de calificación que implementará el Ministerio de Educación este año en las escuelas secundarias públicas y privadas.

Como se recuerda, hace poco el ministro de Educación, Daniel Alfaro, anunció que la nueva modalidad de calificación en el nivel secundario dejará de ser del 0 al 1 para pasar a letras.

"Nosotros consideramos que esta forma de calificar, solamente con Logro Muy Satisfactorio que es de entre 17 a 20 (y así sucesivamente) solo está empaquetando un grupo de la escala vigesimal para que lo conviertas en literal", manifestó Velásquez.

Asimismo, sostuvo que en primaria se ha aplicado esta modalidad desde el 2017 y hasta ahora no se sabe cuáles han sido los resultados. "No sabemos si han sido favorables o no, pero si vemos a través de las pruebas PISA, prácticamente no ha habido ningún avance", indicó.

Por lo que precisó que este tema debe pasar primero por un proceso de análisis y de evaluación, pero sobretodo un proceso de cualificación y actualización a los maestros.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no ha habido ningún tipo de capacitación en los maestros y pese a que el titular de Educación anunció que la inducción a los docentes iniciará en febrero, Velásquez manifestó que los profesores se encuentran de vacaciones y que es muy poco el tiempo para que sean instruidos.

"Nosotros estamos en vacaciones, ellos pretenden hacer un proceso de inducción de una semana, una semana es prácticamente nada para explicar este tema, ya que es algo serio", declaró.

No obstante, Velásquez señaló que el ministro de Educación está "apurado para implementar esta medida porque obviamente hay un financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, por lo que quiere aplicar esto al azar"

Al ser consultado sobre de qué manera los docentes se enteraron al respecto de este gran cambio en la forma de evaluar a los estudiantes indicó que fue a través de las noticias.

"Nosotros nos hemos enterado por medio de las noticias, nos han llamado algunas emisoras, y nosotros hemos hecho la investigación sobre el tema. Lo ideal hubiera sido que el año pasado se hubiera tratado de debatir este tema con los técnicos en la mesa de negociación colectiva", dijo el secretario del Sutep.

Por otro lado, Alfredo Velásquez señaló que envió una carta al ministro para que puedan reunirse y hablar sobre este y otros temas.

"Lo concreto es que el ministro de educación y sus funcionarios desmerecen el aporte que nosotros podemos hacer en nuestra calidad de profesores de aula, nosotros representamos a todo el magisterio y creo que en ese sentido podemos dar alternativas que beneficien al estudiante, cosa que no se valora ni se tiene en cuenta de parte de los funcionarios", sostuvo.