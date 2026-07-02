Comuneros de las provincias de Jorge Basadre y Candarave en Tacna realizaron ayer un paro en el distrito de Ite y cerraron una compuerta que trasvasa agua hacia Ilo, como rechazo a la decisión del presidente José Balcázar de observar el proyecto de ley N.° 11658, que buscaba sanear límites internos de algunos distritos de Tacna.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Moquegua cuestionó su alcance al considerar que afectaba la zona de Quebrada Honda.

El representante del Comité de Lucha de Tacca, Aurelio Paria, defendió la iniciativa y afirmó que el proyecto “no le quita ni un centímetro cuadrado de su territorio” a Moquegua.