El Tribunal Constitucional (TC) anuló el proceso penal contra Lourdes Flores Nano por los aportes de Odebrecht al Partido Popular Cristiano (PPC) en 2006.

Como se sabe, el Ministerio Público formalizó, en diciembre de 2022, la investigación preparatoria por presunto lavado de activos.

La tesis fiscal fue que Flores recepcionó aportes de entre 10 mil y 15 mil dólares de Odebrecht y 100 mil dólares de Camargo Correa.

Sobre el tema, la mayoría del pleno del TC sostuvo que la receptación patrimonial se estableció como delito en noviembre de 2016; es decir, esta modalidad no existía durante la campaña de 2006, por lo que su aplicación vulnera la legalidad penal. Como referencia, se citó el Caso Cócteles.

Para el colegiado, no se individualizó o delimitó el delito sobre la procedencia del dinero. Agregó que “el dolo o la intención criminal no debe presumirse”.