Una nueva derrota sumó ayer la suspendida e inhabilitada fiscal suprema Delia Espinoza.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el proceso judicial que inició la ahora exfuncionaria, y todas las disposiciones derivadas de este, para retornar como fiscal de la Nación.

El máximo intérprete de la Constitución aceptó, de esta manera, la medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en noviembre último.

Los votos

Fueron cuatro los integrantes del TC los que votaron a favor de la JNJ: Luz Pacheco –actual presidenta de la institución–, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández.

La decisión por mayoría no solo suspende el proceso de Espinoza, sino también el iniciado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la selección de miembros de la JNJ.

Esta pausa estará vigente hasta que el TC resuelva la demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial por estos mismo hechos.

En tanto, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse votó por pausar solo el caso vinculado al IDL, mientras que sus pares Manuel Monteagudo y Helder Domínguez optaron por declarar improcedente e infundada, respectivamente, el pedido de la JNJ.

En detalle

El voto en mayoría del TC sostiene que el proceso de amparo iniciado por el IDL, que tenía agendada una audiencia para el 22 de diciembre, “supondría desactivar, en la práctica”, a la JNJ.

En esa línea, aseveró que la pretensión de la ONG “se encuentra fuera del poder de decisión de los jueces”.

Sobre el caso Espinoza, precisó que la competencia disciplinaria de la JNJ, sobre fiscales y jueces, es una “atribución exclusiva y excluyente”.

Detalló que el PJ debe ejercer su control “atendiendo los límites de lo constitucionalmente posible”. En ese sentido, indicó que el fallo que dicta la reposición provisional de Espinoza “puede derivar en lesión irreparable a la esfera competencial de la JNJ”.