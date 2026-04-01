El Tribunal Constitucional (TC) informó que no detectó irregularidades en el trámite del expediente relacionado con Vladimir Cerrón y precisó que la investigación evaluó el proceso seguido en este caso.

En ese sentido, señaló que durante la tramitación de expedientes existen diversas prácticas de coordinación entre despachos y comisiones.

“Evidencia que no hubo irregularidad en su tramitación, ya que existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones”, indican.

El TC indicó que el expediente seguirá su trámite regular y será incluido en la agenda del Pleno como parte de las causas expeditas para su debate y votación.

“El trámite del expediente en cuestión seguirá su curso normal una vez agendado en el Pleno dentro de la lista de causas expeditas para su respectivo debate y votación”, agregan.

TC sobre caso Vladimir Cerrón

Poder Judicial renueva orden de captura contra Vladimir Cerrón

El Poder Judicial decidió mantener vigente la orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón en el marco de la investigación que afronta por presuntos delitos vinculados a organización criminal y lavado de activos.

La disposición fue emitida por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, quien determinó la continuidad de esta medida contra el líder del partido Perú Libre.

Según el documento, la orden había sido dictada previamente mediante la Resolución 17 del 29 de septiembre de 2025 y ya habría vencido el 29 de marzo de 2026, por lo que se procedió a su renovación.

Cabe mencionar que también se ordenó comunicar la decisión a Interpol Lima para su registro a nivel internacional.