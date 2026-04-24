El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, protagonizaron un tenso cruce de palabras durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso del jueves 23 de abril. El incidente ocurrió cuando Arriola interrumpió a Gálvez en plena exposición, lo que provocó una reacción del titular del Ministerio Público ante los legisladores presentes.

La sesión fue convocada para debatir el Proyecto de Ley 14224/2025-MP, que propone una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público con reformas sobre quién conduce las investigaciones preliminares en casos de criminalidad. En ese contexto, Gálvez intentó fijar la postura de la Fiscalía, pero fue cortado por el jefe de la PNP antes de poder terminar su intervención.

La incomodidad de Gálvez fue notoria ante los congresistas y lo llevó a dirigirse directamente a Arriola para pedirle respeto en los turnos de exposición. Sus palabras ante la comisión fueron las siguientes:

“Le voy a decir, pero déjeme hablar. Yo no he estado de acuerdo en cosas con usted, ni he interrumpido jamás, pero también tenemos que aprender a discutir amigablemente, pues”, replicó.

La frase generó reacciones inmediatas en el recinto. Entre quienes respondieron con risas estuvo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión.

Mesa intervino para calmar los ánimos

Tras el momento de tensión, la mesa de la comisión tomó la palabra para restablecer el orden entre los participantes. Los legisladores recordaron a los funcionarios que cada uno tendría su tiempo para la réplica.

Gálvez retomó entonces su exposición para señalar ante los congresistas que la ley es clara sobre el papel de los fiscales en las investigaciones.

“La verdadera investigación del delito es la investigación preparatoria. Ahí se van a producir los elementos de convicción que van a servir en el juicio oral para la condena”, indicó.

Descartan cualquier tipo de enfrentamiento

Al concluir la sesión, los dos funcionarios salieron a desmentir que el cruce de palabras hubiera derivado en un conflicto institucional. Arriola fue el primero en pronunciarse sobre el tema y subrayó que la relación con el Ministerio Público se sostiene en la cooperación.

El comandante general de la PNP señaló que el objetivo común entre ambas instituciones es el fortalecimiento de la justicia en el país.

“No podemos darnos el lujo de tener un altercado, ni mayúsculo ni controlado, por el contrario me une una gran amistad con el Fiscal de la Nación y con los fiscales con los que hemos trabajado. El triunfo de ambos es el triunfo de la justicia y la sociedad peruana”, expresó.

Gálvez, por su parte, atribuyó la intensidad del intercambio al temperamento de su interlocutor y no a una diferencia de fondo.

“No, ningún altercado. Lo que pasa es que el general es apasionado, nada más. No hay ningún altercado. Al final estamos de acuerdo”, concluyó.