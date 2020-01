El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, advirtió un aparente desgobierno en el Ministerio Público (MP), debido a las críticas que ha realizado el fiscal José Domingo Pérez a sus superiores en esa entidad, así como también hacia su persona.

En octubre del 2019, el titular del PJ cuestionó el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. En respuesta, Pérez lo calificó de “impertinente”.

INSOLENCIA. Al respecto, Lecaros dijo, en entrevista concedida a Milagros Leiva, en Willax TV, que Pérez tiene derecho de opinar sobre él, pero consideró como “una insolencia de su parte” que haya emitido un adjetivo sobre alguien que es su superior y representa a una entidad.

“Si en el Poder Judicial ocurriera lo que pasa en la Fiscalía, de que un fiscal provincial insulta al fiscal de la Nación y pide su cabeza, ya estaría procesado y probablemente con un pedido de destitución”, sostuvo.

En esa línea, sostuvo que, aparentemente, hay un desgobierno en el MP, ya que se permite que los fiscales de primera instancia agravien a los supremos y no pase nada.

También lamentó que Odebrecht no haya dado a conocer algún codinome nuevo, pese a que el Estado le ha pagado S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. “Probablemente la Fiscalía los tenga y no se ha filtrado, no lo sé... pero creo que lo que esperaba la ciudadanía no se ha cumplido”, sostuvo.

A propósito de la labor del Equipo Especial, agregó que la ciudadanía se siente un tanto defraudada porque hasta ahora no se conozca los famosos codinomes y toda la información que iba a dar Barata y los funcionarios de Odebrecht.

Sobre las llamadas entre el exjuez César Hinostroza y miembros elegidos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ ), Marco Falconí y María Zavala, dijo que una conversación con el exmagistrado no los convierte en corruptos.

Asimismo, aseguró que esos registros de conversaciones telefónicas estaban en poder de la Fiscalía y que la titular de esa entidad, Zoraida Ávalos, pudo haber informado a la Comisión Especial de JNJ.

En otro momento, comentó que las ONG Transparencia y Proética “están haciendo todo lo posible” porque el abogado Abraham Siles ingrese a la JNJ