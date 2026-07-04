Mientras José María Balcázar se prepara para dejar el Gobierno, los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, encarcelados en el penal Barbadillo (Ate), comenzaron los trámites para solicitar indultso. Mientras el golpista va por el séptimo pedido, Toledo inicia por primera vez un trámite de este tipo.

Caminos

Ninguno de los exmandatarios cumple con el requisito de sentencia firme, es decir, confirmada en segunda instancia tras una apelación –que presentó cada uno en sus respectivos casos–, para obtener un indulto.

El nuevo pedido de gracia presidencial a favor de Castillo fue presentado por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del extinto partido A.N.T.A.U.R.O. Previo a este recurso, se presentó otro requerimiento de indulto que hoy se encuentra en fase de subsanación, cuyo plazo vence el 14 de julio. Ambos serán tramitados por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

Se suma

Por otro lado, Toledo solicitará un indulto humanitario al Gobierno debido a su estado de salud “grave”. El abogado Carlos Torres Caro detalló que el exmandatario, que acumula dos sentencias en primera instancia por lavado de activos, le envió una autorización escrita para este fin.

La solicitud, aún en elaboración, hará referencia a la Ley 32181 que, según indicó el letrado a RPP, “establece claramente que toda persona con más de 80 años tiene la posibilidad, si así lo autoriza el Poder Judicial, de cumplir su pena no en prisión sino en su domicilio”. El pedido será hecho el 28 de julio, a la nueva presidenta, Keiko Fujimori.

Cabe recordar que Toledo ya había buscado acogerse a Ley 32181, pero el juez Richard Concepción le negó su excarcelación debido a que la sentencia no era firme. Por ello, su defensa presentó un nuevo recurso.