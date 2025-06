Tomás Gálvez Villegas ha decidido recurrir al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena su restitución como fiscal supremo. Para poder reincorporarse renunció al partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, y a la precandidatura presidencial en esa organización política.

En esa línea, ayer se presentó en la sede central del Ministerio Público. “Acudiré a la Fiscalía de la Nación a solicitar mi reincorporación ordenada por el TC”, escribió el último martes en X.

Encuentro

En los exteriores de la entidad, Gálvez Villegas relató a la prensa que buscó reunirse con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pero que no tuvo éxito.

“Intenté tener una reunión protocolar, de cortesía, con ella. Frente a todo lo que ha estado pasando, obviamente, hubo una confrontación. Fue para unificar esfuerzos (...) pero no me atendió y se me ha dicho que presente, por mesa de partes un documento”, declaró.

En esa línea, condenó la negativa de Espinoza. “No sé cuál es el criterio, no esperaba que se pusiera en ese plan, refleja su mediocridad. Nunca entendió la condición del cargo; cree que se maneja como una chacra”, agregó.

Plazos

Tomás Gálvez informó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), liderada por Gino Ríos, aún debe culminar con los trámites respectivos para su restitución.

“He venido a hacer una visita y, de paso, para conversar sobre la reposición. Aún no sale, de la JNJ, la revalidación (habilitación) del título, y la anulación de la inscripción de la destitución. Debe salir en esta semana o en la otra”, estimó.

Añadió que abordó su situación en una conversación con Ríos. “Me dijo que (la JNJ) va a ver esta semana (el tema), porque yo no había renunciado al partido (hasta hace poco)”, remarcó.

Asimismo, adelantó: “Estaré viniendo (al Ministerio Público), ya no para una visita protocolar, sino para exigir mi reincorporación”.