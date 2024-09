Respeto. Después de guardar un minuto de silencio en honor al expresidente Alberto Fujimori, quien falleció este miércoles 11 de setiembre a los 86 años de edad, el pleno del Congreso de la República, dio por concluida la sesión sin someter ningún tema a debate o votación.

De acuerdo a un informe del Diario El Comercio, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, había adelantado que evaluarían en la Junta de Portavoces las acciones que se tomarán a nivel del Parlamento, incluyendo la postergación del pleno que se había agendado para hoy jueves.

“Tenemos a las 10 a.m. convocada la sesión del pleno. A las 9 a.m. hemos convocado de urgencia a la Mesa Directiva y las 9:30 a.m. la Junta de Portavoces porque vamos a proponer que iniciemos el pleno a las 10, brindemos un minuto de silencio como homenaje al expresidente y luego suspendamos la sesión para no continuar los debates”, precisó al llegar al Congreso esta mañana.

Luego de tomar la asistencia para dar inicio al pleno, Eduardo Salhuana recordó que el Gobierno decretó tres días de duelo nacional.

“Pido a la representación nacional un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la República Alberto Fujimori Fujimori”, dijo.

Tras esto, Eduardo Salhuana dio por levantada la sesión del pleno a las 10:30 a.m.





PARTICIPARÁN EN EL VELORIO

De la misma manera, el presidente del Congreso también había anunciado que la Mesa Directiva, junto con voceros de las bancadas que quieran acompañarlos, acudirá al Ministerio de Cultura, en el Museo de la Nación en San Borja, para participar en el velorio del exmandatario.

“En el trascurso de la mañana, nos dirigiremos al Museo de la Nación a partir de las 11:30 a.m., 12 del día, para conjuntamente con la Mesa Directiva y portavoces que lo consideren pertinente, expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias de manera personal a los hijos, familiares y obviamente simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori”, detalló el legislador.

Según se ha informado, los restos de Alberto Fujimori, quien falleció a los 86 años en su domicilio en San Borja este 11 de setiembre, serán velados en la sede del Ministerio de Cultura desde este jueves 12 a las 11 a.m. hasta la mañana del sábado 14, cuando el féretro será trasladado al cementerio Campo Fe en Huachipa.

Así lo anunció Keiko Fujimori, su hija y lideresa de Fuerza Popular, en redes sociales, poco después de haber confirmado el fallecimiento del exmandatario.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, detalló que el Gobierno coordina con la familia del expresidente el velatorio que le corresponde por el cargo que ostentó.

