El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se pronunció sobre la muerte del exmandatario Alberto Fujimori, a quien le otorgó el indultó en 2017 por razones humanitarias. PPK refirió que no se arrepiente de haber tomado dicha decisión.

“Su muerte hoy me ha dado la razón (...) No me arrepiento de haber hecho lo que hice”, dijo Pedro Pablo Kuczynski.

En declaraciones a Canal N, PPK indicó que “decidió ir adelante con el indulto” por razones humanitarias. “Siempre dije en la campaña, incluso antes, que el señor Fujimori, debido a su edad y su estado físico debía cumplir su sentencia en casa, pero esa figura no existía en ese momento”, relató.

“Entonces decidí, en consulta con mucha gente, darle un indulto humanitario, que quiere decir: no perdonar ni eliminar las posibles cosas malas que hizo, sino darle posibilidad de mejorar su salud desde su casa ”, subrayó Pedro Pablo Kuczynski.

PPK considera que urge la reconciliación en el país. “Eso es lo que se hizo. A mí me parece que fue muy importante buscar una reconciliación. En el Perú estamos muy enfrentados desde hace ya muchos años y necesitamos unirnos en un mundo muy competitivo y difícil para poder salir adelante”, indicó.

