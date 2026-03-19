El Gobierno del Perú informó que tomó conocimiento de la colocación de una bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en el embarcadero de la comunidad campesina de Isani, ubicada en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, en la región Puno.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería precisó que la intervención se realizó tras detectar la presencia de la bandera en el asta del embarcadero, reafirmando así la jurisdicción peruana en la zona.

“Efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú se constituyeron en dicho centro poblado y la bandera boliviana fue debida e inmediatamente retirada” , se lee en el comunicado.

Luego continuó con: “el Gobierno del Perú reitera su firme voluntad de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo entre nuestras comunidades de la zona fronteriza con la hermana nación boliviana”.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo entre las comunidades de la zona fronteriza con Bolivia, en el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países.

📄Comunicado Oficial 005-26: Sobre la colocación de bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en la localidad peruana de Isani, región Puno.



👉https://t.co/SsiknVKtde pic.twitter.com/mUz1SoMQUM — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 19, 2026

Policía y Ejército retiran bandera boliviana colocada en Isani tras alerta de pobladores

La madrugada de este jueves, sujetos desconocidos izaron una bandera boliviana en el embarcadero de la comunidad de Isani, en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, a 25 kilómetros de la frontera con Bolivia.

La denuncia fue realizada por el presidente comunal, Ricardo Jiménez Castilla, lo que motivó la llegada de agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército. Los uniformados retiraron el emblema extranjero del mástil con apoyo de una grúa.

Los comuneros exigieron a las autoridades presencia policial y militar permanente en la zona para evitar que se repitan hechos similares, ya que no sería la primera vez que aparece una bandera izada en territorio peruano.

Las autoridades informaron que iniciaron las investigaciones para identificar y detener a los responsables de colocar la bandera extranjera en esta zona del país.

Un hecho similar se registró en agosto del 2025 en el centro poblado Pajana San Agustín, en la provincia de Yunguyo, donde también se izó una bandera boliviana en territorio peruano, lo que generó diversas reacciones.