Úrsula Letona: “No hay nada de qué arrepentirse sobre vacancia de PPK”│ENTREVISTA

Síguenos en Facebook

A pesar de asistir a las reuniones de bancada en Fuerza Popular, Úrsula Letona afirma ser independiente y que solo acude a las citas “naranjas” para sacar adelante sus proyectos. Conocida por sus colegas como “la reformista”, Letona asegura que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hace bien en defender la institucionalidad del Parlamento, tras los ataques del presidente Martín Vizcarra.

En conversación con Correo, revela también que no se arrepiente de haber planteado una segunda vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pese al costo político que esto implicó.

¿Cuál es su situación actual en Fuerza Popular? Me informaron que usted participó en la última reunión de bancada de Fuerza Popular... He sido bien clara en señalar la institucionalidad de los partidos políticos, y yo he sido elegida como congresista por los militantes y simpatizantes de Fuerza Popular (FP). En ese sentido es que, una vez presentada mi renuncia, yo he querido mantenerme como congresista independiente, pero he aceptado ir a la reunión de bancada en el marco de la agenda propositiva que quiere presentar FP y en el entendido de que yo tengo varios proyectos de ley.

¿Su renuncia sigue vigente? Sí. Entiendo que están terminando de resolver el procedimiento administrativo que se siguió a raíz de la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma.

Pero tengo información de que la salida de Vilcatoma ya fue desestimada... Bueno, todavía no he sido notificada con esa resolución, espero que así haya sido. Igual, yo voy a respetar el procedimiento, una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que esperaré.

¿Ha pensado integrar otra bancada? Integrantes de Concertación Parlamentaria no han descartado que se pueda unir a ellos... No he recibido ninguna invitación. No creo que corresponda, en el entendido de que siempre he defendido la institucionalidad de los partidos políticos. No estoy a favor de propiciar un transfugismo, incluso por razones que en algunos casos podrían ser legítimas. En mi caso, creo que es mucho más importante respetar la voluntad popular, y eso es lo que estoy procurando hacer desde mi curul, alejada en este momento de Fuerza Popular, pero manteniendo la formalidad que me otorga haber sido elegida por ese partido.

Al Premier, finalmente, le dieron la confianza con solo 46 votos a favor. ¿Fue un error que haya sido confrontacional en su pedido de investidura? Debe estar dentro de los récords más bajos en aprobación de una confianza ministerial. La presentación ha sido, digamos, confrontacional con el Congreso, eso fue un error. Las decisiones de un poder autónomo, le guste o no al Premier, deben ser respetadas. Debió proponer una agenda conjunta y creo que ahí el Premier desaprovechó una oportunidad (...). Me hubiera gustado escucharlo hablar de una solución o de un esquema de solución en el caso de Las Bambas, me hubiera encantado escuchar en ese momento una solución para el problema de los jóvenes y la informalidad. No ha habido propuestas medibles, mejorables, en las cuales uno puede involucrarse.

¿Qué le espera a Del Solar después de un voto de confianza tan bajo? El pedido común de los congresistas que somos de oposición, y de las diferentes bancadas, fue dejar de lado la confrontación y buscar temas que nos unan. La pobreza es un problema inmenso, y nos une a todos emprender una lucha contra ella, nos une a todos luchar contra la anemia y la desnutrición. Entonces, él debería centrarse en temas en los cuales estamos más que evidentemente juntos, en lugar de en temas que están polarizando al Parlamento.

¿Después del discurso confrontacional del Premier, la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo tendrá algún tipo de fricción? Yo espero que no. En lo personal, voy a poner todo de mi parte para ayudar al Premier y su gabinete para que se active el carro de la economía, para que el Gobierno empiece a gobernar, para que solucionen los problemas del norte y del sur. Nosotros tenemos que ser, en este momento, reformistas, empezar a hacer reformas, y para eso necesitamos trabajar en forma conjunta. Yo creo que las decisiones de seis u ocho congresistas (en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sobre el caso Pedro Chávarry) no pueden involucrar a todo el Parlamento y, por lo tanto, el Premier debería formular cuestionamientos en los foros que corresponden, y no en una presentación para obtener el voto de confianza.

¿Cree que el Ejecutivo ha perdido el principio de autoridad en Las Bambas? Las autoridades no hacen nada en contra del bloqueo ilegal y han guardado silencio ante la liberación del dirigente Edison Vargas, quien atropelló a dos policías. Lo ha perdido totalmente (el principio de autoridad). Este tema fue una de las grandes ausencias en el discurso, no hubo un esquema de cómo se iba a solucionar este grave problema y, sobre todo, explicaciones de qué es lo que ha pasado (...). Creo que se desaprovechó una oportunidad importante para decir qué se iba a hacer, pero, sobre todo, de pedirle al Parlamento el apoyo para sacar adelante ese importante proyecto en armonía con los intereses de las autoridades, dejando en salvaguarda el principio de autoridad, que se ha mellado al apedrear buses de policías, al golpear policías y al bloquear carreteras.

Varios colegas de FP, como Miguel Castro, Glider Ushñahua, entre otros, han renunciado para formar otras bancadas. ¿Los considera traidores? Yo no voy a cuestionar las decisiones de otros colegas. Creo que cada quien debe responder por sus actos, cada circunstancia es distinta.

¿Cree que Fuerza Popular tenga la oportunidad de presidir la Mesa Directiva? Creo que en este momento no se debería estar pensando en el tema, falta mucho para las elecciones, eso es para la primera semana de junio, o fines. La única forma de mejorar los índices de aceptación del Parlamento en la población es la vinculación con quienes representamos, haciendo las reformas que el país necesita en salud, educación y seguridad ciudadana, así como la lucha de la informalidad. Lo que viene es que próximamente nos pongamos de acuerdo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y algunos temas relevantes que el país está esperando.

Daniel Salaverry, al inicio de su gestión como presidente del Legislativo, guardó silencio ante los cuestionamientos del Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, con la posibilidad de una cuestión de confianza fue muy crítico con Vizcarra. ¿Se acabó la luna de miel con el Mandatario? El congresista Salaverry hace bien, ahora, en defender la institucionalidad del Congreso, tras el ataque y confrontación del presidente Martín Vizcarra. Espero que eso siga siendo la actitud del presidente del Congreso, defender los fueros con el Poder Ejecutivo. Siempre debe haber una relación respetuosa con una independencia de poderes.

¿Cómo se encuentra Keiko Fujimori?, entiendo que usted la ha visitado en los últimos días. He ido hoy (viernes) y procuro ir los martes a la hora de almuerzo para que no se me cruce con las comisiones. La he visto bastante tranquila, abocada a sus temas legales, comprometida con algunas causas que se están viendo dentro del penal, como un programa de reciclaje que piensa proponer. Yo la veo bastante esperanzada en que la justicia pueda revocar esta decisión injusta de mantenerla en prisión, son más de 155 días. Su fortaleza es admirable, es una situación muy dura, sobre todo en su condición de madre porque tiene dos hijas pequeñas. Espero que pronto pueda salir de la cárcel. Nadie ha dicho que no se investigue, sino que pueda afrontar este proceso en libertad como lo siguen haciendo con otras personas.

¿Y cómo es el día a día de Keiko en la cárcel? Ella sigue sola en prisión; no tiene compañera de celda porque el ambiente en el que está solo es de una cama. Cuando la visito (como congresista), estoy en el área de visitas, no ingreso a su celda.

¿Ella está de acuerdo con el regreso de Kenji al Congreso? No hemos hablado nada de Kenji. En lo personal, creo que tiene que ser una decisión de él, todavía no ha presentado ninguna solicitud para su regreso, pero debería ser objeto de una evaluación personal de Keiko, más que familiar.

¿Y usted estaría de acuerdo con que Kenji regrese al Parlamento? Es una decisión que tomaré luego de que Kenji envíe la solicitud al Congreso. Quiero conocer sus fundamentos.

¿Kenji ha visitado a su hermana? Es una relación entre hermanos, entiendo que la ha visitado varias veces.

¿Usted le aconsejaría a Keiko no postular el 2021? Es difícil ganar unas elecciones con un proceso judicial en contra. Creo que es muy prematuro dar consejos de este tipo. Estoy abocada, el día de hoy, en seguir alimentando su ánimo y esperanza de que va a salir libre pronto. Tengo la certeza de que es una persona inocente y que es injusta su prisión.

¿Cree que fue un error ser tan duros u obstruccionistas, según algunos analistas, con la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Yo siempre lo he dicho, nosotros sabíamos el costo político que implicaba iniciar un segundo proceso de vacancia contra un presidente presuntamente corrupto. Hoy los hechos nos dan la razón, el señor Kuczynski enfrenta gravísimas denuncias y, por lo tanto, creo que no hay nada de que arrepentirse respecto al fondo del tema. Sin embargo, creo que en algunos casos se perdieron las formas y eso ha sido lo que más se ha posicionado. En el tema de fondo, creo que el señor Kuczynski tiene mucho que explicarle al país y a sus autoridades.

Hay congresistas muy cuestionados en Fuerza Popular, ¿cree que no hubo un buen filtro para designar a los candidatos? El filtro, al parecer, no ha sido lo suficientemente riguroso. Creo que siempre hay una oportunidad para mejorar la selección.

¿Cree que fue culpa de los asesores Ana Vega y Pier Figari? No tengo conocimiento de que ellos hayan participado en los procesos de selección, no especulo sobre situaciones que no conozco.

¿Considera que Keiko debería cambiar de asesores? Esa es una situación que le corresponde evaluar a Keiko, y no a mí.